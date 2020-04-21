الإمارات.. لا يجوز للشركات إنهاء خدمات الموظفين أو خفض رواتبهم

وزارة الموارد البشرية والتوطين وفّرت خيارات عدة لمساعدة القطاع الخاص

دعت وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، الشركات في ظل أزمة فيروس كورونا، لعدم إنهاء خدمات موظفيها أو خفض رواتبهم دون موافقتهم.

وبحسب صحيفة "البيان"، طالبت الوزارة الشركات باللجوء إلى إجراءات توافقية كالإجازة دون راتب.

ودعت الوزارة الموظفين الذين توقفت شركاتهم عن العمل، بالتواصل معها لإصدار تصريح عمل مؤقت لمدة 3 أو 6 أشهر، والعودة إلى العمل الأول بعد انقضاء الأزمة.

وأرسلت الوزارة رسائل مباشرة للشركات بعدم إنهاء خدمات أي مواطن أو التقليل من راتبه إلا بعد الرجوع إليها.

وأعلنت الوزارة عن رفع جميع القيود المطبقة على جميع المنشآت المسجلة لدى الوزارة؛ وهو ما يتيح لها الحصول على تصاريح عمل داخلية جديدة وإمكانية تجديد تصاريح العمل للعمالة المسجلة.

ودعت الوزارة العمال الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على "تصريح عمل انتقال"، إلى التسجيل في "سوق العمل الافتراضي" على الموقع الإلكترونيcareers.mohre.gov.ae والبحث عن فرص العمل المتوفرة في السوق.

وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتوطين خيارات عدة لمساعدة منشآت القطاع الخاص المتأثرة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد؛ وذلك ضمن البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل.

وأكدت الوزارة إتاحة المجال أمام تعديل عقود العمل بشكل مؤقت خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالتراضي بين الطرفين، وبما يراعي الظروف الحالية؛ لافتة إلى إمكانية منح العامل إجازة دون راتب خلال فترة الإجراءات الاحترازية؛ وذلك في ضوء الاتفاق بين صاحب العمل والعامل.