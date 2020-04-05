رد عماني رسمي يستنكر "الإنسانية القطرية المزعومة".. طلاب: بفلوسنا "ريال ينطح ريال"

قضية طفَت مع عودة مبتعثي السلطنة من أستراليا ونيوزيلندا وأمريكا في أعقاب أزمة "كورونا"

شهد اليومان الماضيان احتقانًا كبيرًا للرأي العام في سلطنة عمان، بعد أن أعلنت وكالة الأنباء القطرية عن "فزعة" الخطوط الجوية القطرية، في إجلاء الطلاب العمانيين المبتعثين بأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية، ونقلهم إلى العاصمة مسقط في أعقاب توقف الدراسة عالميًّا بسبب جائحة كورونا.

وجاءت تغريدة "القطرية" مستفزة للشعب العماني وكأنها "متفضلة" عليهم، عندما كتبت: "في ظل ازدياد عدد شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها بسبب فرض قيود على دخول الدول، وإغلاق العديد من المطارات حول العالم؛ ستشكل رحلاتنا إلى مسقط طوق نجاة لكفة الطلبة العمانيين الذين تقطعت بهم السبل في الخارج".

وبدأ الطلاب يعلّقون على ادعاء الخطوط القطرية بقولهم: "سافرنا بفلوسنا ريال ينطح ريال".

وبعد أن طفَت هذه القضية على سطح الماء الخليجي، تَدَخّل مركز التواصل الحكومي في عمان وأصدر بيانًا توضيحيًّا يستنكر "الإنسانية المزعومة" من قطر، بقوله: "توضيح هام بخصوص ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإقليمية وبعض مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، حول الآلية التي تم اتباعها من قِبَل الجهات الرسمية لإعادة الطلبة العمانيين المبتعثين إلى الخارج، وكذلك المواطنون الموجودون في الخارج إلى أرض السلطنة؛ فقد قامت الحكومة بالتعاقد مع الخطوط الجوية القطرية التي تمتلك الترخيص اللازم للطيران من مطارات الولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك نظرًا لكون الناقل الوطني للسلطنة لا يمتلك ذلك الترخيص الذي يتطلب إجراءات مطولة للحصول عليه، وقد تم التعاقد مع الخطوط الجوية القطرية على أساس تجاري وبمقابل مادي من أجل تسيير رحلات غير مجدولة مخصصة لنقل العمانيين إلى السلطنة بشكل مباشر وبما يضمن سرعة عودتهم ووصولهم بسلام إلى أرض الوطن، لاستكمال بقية الإجراءات الوقائية والطبية التي تضمن سلامتهم وسلامة أهاليهم.

وبعد أن كشف "التواصل الحكومي" قصة الإجلاء، عادت "القطرية" لتعتذر عبر بيان قائلة: "نتقدم بجزيل الشكر للسلطات العمانية على اختيارها الخطوط الجوية القطرية للعودة بالطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية إلى سلطنة عمان، كما نود أن نعتذر عن سوء الفهم الذي حدث؛ حيث إن السلطات العمانية مشكورة اختارت الخطوط الجوية القطرية لتسيير رحلات خاصة غير مجدولة إلى الوجهات السالف ذكرها؛ للعودة بالطلاب العمانيين إلى بلادهم؛ وذلك بفضل امتلاكها للتراخيص اللازمة للطيران إلى هذه الوجهات في ظل تفشي فيروس كورونا".