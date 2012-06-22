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"الموارد البشرية" تنفذ 400 ألف زيارة رقابية وتضبط 45 ألف مخالفة

خلال أول 5 شهور من 2021 وقدمت 51 ألف إنذار للمنشآت المخالفة

نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2021 (448.126) زيارة رقابية، شملت العديد من منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الزيارات الرقابية عن ضبط (45.421) مخالفة وتوجيه (51.005) إنذارات للمنشآت المخالفة.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة استمرار الزيارات الرقابية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، مؤكدة على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

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"الموارد البشرية" تنفذ 400 ألف زيارة رقابية وتضبط 45 ألف مخالفة
سبق

نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2021 (448.126) زيارة رقابية، شملت العديد من منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الزيارات الرقابية عن ضبط (45.421) مخالفة وتوجيه (51.005) إنذارات للمنشآت المخالفة.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة استمرار الزيارات الرقابية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، مؤكدة على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

22 يونيو 2021 - 12 ذو القعدة 1442
02:25 PM

"الموارد البشرية" تنفذ 400 ألف زيارة رقابية وتضبط 45 ألف مخالفة

خلال أول 5 شهور من 2021 وقدمت 51 ألف إنذار للمنشآت المخالفة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نفّذت فرق الرقابة الميدانية التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال الخمسة أشهر الأولى من العام 2021 (448.126) زيارة رقابية، شملت العديد من منشآت القطاع الخاص في مختلف مناطق المملكة؛ وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث أسفرت الزيارات الرقابية عن ضبط (45.421) مخالفة وتوجيه (51.005) إنذارات للمنشآت المخالفة.

وتدعو الوزارة أصحاب العمل إلى الالتزام بقرارات وتشريعات الوزارة لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتنفيذ قرارات التوطين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة استمرار الزيارات الرقابية المفاجئة على جميع منشآت القطاع الخاص في مناطق المملكة كافة، مؤكدة على الجميع ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد للبلاغات والشكاوى (19911).

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