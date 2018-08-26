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الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض .. تحضيرًا لكأس اتحاد غرب آسيا

بقيادة المدرب الوطني "الشهري"

يقيم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" سعد الشهري (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، رائد أزيبي، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، علي مجرشي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نايف الماس، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، حسين العيسى، خالد الغنام، هيثم عسيري، حسن آل سليس، فراس البريكان، محمد مران.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض .. تحضيرًا لكأس اتحاد غرب آسيا
سبق

يقيم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" سعد الشهري (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، رائد أزيبي، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، علي مجرشي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نايف الماس، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، حسين العيسى، خالد الغنام، هيثم عسيري، حسن آل سليس، فراس البريكان، محمد مران.

26 أغسطس 2021 - 18 محرّم 1443
03:16 PM

الأخضر يقيم معسكرًا إعداديًا في الرياض .. تحضيرًا لكأس اتحاد غرب آسيا

بقيادة المدرب الوطني "الشهري"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يقيم المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا معسكرًا إعداديًا في مدينة الرياض، خلال الفترة من 28 أغسطس وحتى 7 سبتمبر، وذلك في إطار الاستعداد لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

واستدعى المدير الفني للأخضر "الوطني" سعد الشهري (26) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، جاءت أسماؤهم على النحو التالي: نواف العقيدي، عبدالرحمن الشمري، رائد أزيبي، عبدالرحمن الصانبي، حمد اليامي، علي مجرشي، خليفة الدوسري، وليد الأحمد، نايف الماس، مشعل الصبياني، متعب الحربي، حازم الزهراني، إبراهيم محنشي، عوض الناشري، منصور البيشي، حامد الغامدي، بدر منشي، عبدالإله الشمري، فراس الغامدي، عبدالمحسن القحطاني، حسين العيسى، خالد الغنام، هيثم عسيري، حسن آل سليس، فراس البريكان، محمد مران.

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