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(فارق الأهداف) يشعل مواجهة الهلال واستقلال .. من أجل التربع على القمة

الليلة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

يسعى الهلال للحفاظ على صدارة مجموعته (الأولى)، حينما يواجه نظيره الاستقلال الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ويتصدر الهلال المجموعة بـ 4 نقاط من مباراتين (بفارق الأهداف عن الاستقلال)، حيث تعادل مع أجمك الأوزبكي 1-1، في مستهل مشواره في البطولة، فيما كسب شباب أهلي دبي الإماراتي 2-0، في الجولة الثانية.

في الجانب الآخر يأمل الفريق الطاجيكي خطف النقاط الثلاث التي تضعه في القمة - رسميًا- مع نهاية مباريات الدور الأول.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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(فارق الأهداف) يشعل مواجهة الهلال واستقلال .. من أجل التربع على القمة
سبق

يسعى الهلال للحفاظ على صدارة مجموعته (الأولى)، حينما يواجه نظيره الاستقلال الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ويتصدر الهلال المجموعة بـ 4 نقاط من مباراتين (بفارق الأهداف عن الاستقلال)، حيث تعادل مع أجمك الأوزبكي 1-1، في مستهل مشواره في البطولة، فيما كسب شباب أهلي دبي الإماراتي 2-0، في الجولة الثانية.

في الجانب الآخر يأمل الفريق الطاجيكي خطف النقاط الثلاث التي تضعه في القمة - رسميًا- مع نهاية مباريات الدور الأول.

21 إبريل 2021 - 9 رمضان 1442
01:11 AM

(فارق الأهداف) يشعل مواجهة الهلال واستقلال .. من أجل التربع على القمة

الليلة في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يسعى الهلال للحفاظ على صدارة مجموعته (الأولى)، حينما يواجه نظيره الاستقلال الطاجيكي، مساء اليوم الأربعاء، وذلك على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021.

ويتصدر الهلال المجموعة بـ 4 نقاط من مباراتين (بفارق الأهداف عن الاستقلال)، حيث تعادل مع أجمك الأوزبكي 1-1، في مستهل مشواره في البطولة، فيما كسب شباب أهلي دبي الإماراتي 2-0، في الجولة الثانية.

في الجانب الآخر يأمل الفريق الطاجيكي خطف النقاط الثلاث التي تضعه في القمة - رسميًا- مع نهاية مباريات الدور الأول.

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