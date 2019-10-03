تشهد الآن بعض من القرى والمراكز شرق محافظة أملج هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت الأمطار على المرتفعات الجبلية والسهلة وسمر والهجمية، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد. كما شهد مركز القراصة التابع لمحافظة العيص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار. كما نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق "الأحمر- عدان" من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة مؤكدًا بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود حالة أمطار. وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

هطولات متوسطة على قرى أملج مع توقعات بالمزيد ماجد الرفاعي سبق 2019-10-03 تشهد الآن بعض من القرى والمراكز شرق محافظة أملج هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت الأمطار على المرتفعات الجبلية والسهلة وسمر والهجمية، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد.



كما شهد مركز القراصة التابع لمحافظة العيص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.



كما نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق "الأحمر- عدان" من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة مؤكدًا بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود حالة أمطار.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441 03:24 PM

هطولات متوسطة على قرى أملج مع توقعات بالمزيد الدفاع المدني بالمدينة المنورة دعا إلى أخذ الحذر





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تشهد الآن بعض من القرى والمراكز شرق محافظة أملج هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة تركزت الأمطار على المرتفعات الجبلية والسهلة وسمر والهجمية، حيث ما زالت السماء ملبدة بالغيوم والفرصة مهيأة للمزيد.



كما شهد مركز القراصة التابع لمحافظة العيص هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة، فيما دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب أثناء هطول الأمطار.



كما نبه فرع وزارة النقل بمنطقة المدينة المنورة سالكي طريق "الأحمر- عدان" من حالة الأمطار التي تشهدها المنطقة مؤكدًا بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظرًا لوجود حالة أمطار.



وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة)؛ في حين يُتوقع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على مناطق: (نجران، حائل، القصيم) والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.