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انهيار وانقطاع ووقوف.. شاهد ما خلّفته "أمطار فيفاء" من أضرار!

فيما أعلن التعليم بالمحافظة استمرار الدراسة اليوم دون الحاجة للتعليق

رصدت "سبق"، من خلال جولة ميدانية في محافظة فيفاء، حجم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة، مساء أمس الأربعاء.

وأدت الأمطار إلى انهيار كامل بطريق (٨) غرب فيفاء، كما انقطعت أجزاء من طرق أخرى رئيسية وفرعية؛ بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولله الحمد.

ووقف ‏محافظ ‎فيفاء سفر بن سعد الشهراني، على موقع انهيار طريق (٨)، يرافقه مدير الدفاع المدني، ومدير إدارة الفرقة الحادية عشرة لوزارة النقل، ومديرا إدارة الكوارث وإدارة الخدمات ببلدية فيفاء.

وتواصل بلدية فيفاء والجهات الخدمية المساندة، جهودها في فتح الطرق، فيما أعلن تعليم فيفاء استمرار الدراسة اليوم الخميس، دون الحاجة للتعليق، وفق ما وردها من الجهات ذات الاختصاص.

أمطار فيفاء أمطار فيفاء

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انهيار وانقطاع ووقوف.. شاهد ما خلّفته "أمطار فيفاء" من أضرار!
سبق

رصدت "سبق"، من خلال جولة ميدانية في محافظة فيفاء، حجم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة، مساء أمس الأربعاء.

وأدت الأمطار إلى انهيار كامل بطريق (٨) غرب فيفاء، كما انقطعت أجزاء من طرق أخرى رئيسية وفرعية؛ بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولله الحمد.

ووقف ‏محافظ ‎فيفاء سفر بن سعد الشهراني، على موقع انهيار طريق (٨)، يرافقه مدير الدفاع المدني، ومدير إدارة الفرقة الحادية عشرة لوزارة النقل، ومديرا إدارة الكوارث وإدارة الخدمات ببلدية فيفاء.

وتواصل بلدية فيفاء والجهات الخدمية المساندة، جهودها في فتح الطرق، فيما أعلن تعليم فيفاء استمرار الدراسة اليوم الخميس، دون الحاجة للتعليق، وفق ما وردها من الجهات ذات الاختصاص.

28 نوفمبر 2019 - 1 ربيع الآخر 1441
08:59 AM

انهيار وانقطاع ووقوف.. شاهد ما خلّفته "أمطار فيفاء" من أضرار!

فيما أعلن التعليم بالمحافظة استمرار الدراسة اليوم دون الحاجة للتعليق

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عبدالرحمن السلماني - فيفاء
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3,077

رصدت "سبق"، من خلال جولة ميدانية في محافظة فيفاء، حجم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة، مساء أمس الأربعاء.

وأدت الأمطار إلى انهيار كامل بطريق (٨) غرب فيفاء، كما انقطعت أجزاء من طرق أخرى رئيسية وفرعية؛ بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولله الحمد.

ووقف ‏محافظ ‎فيفاء سفر بن سعد الشهراني، على موقع انهيار طريق (٨)، يرافقه مدير الدفاع المدني، ومدير إدارة الفرقة الحادية عشرة لوزارة النقل، ومديرا إدارة الكوارث وإدارة الخدمات ببلدية فيفاء.

وتواصل بلدية فيفاء والجهات الخدمية المساندة، جهودها في فتح الطرق، فيما أعلن تعليم فيفاء استمرار الدراسة اليوم الخميس، دون الحاجة للتعليق، وفق ما وردها من الجهات ذات الاختصاص.

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