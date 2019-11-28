انهيار وانقطاع ووقوف.. شاهد ما خلّفته "أمطار فيفاء" من أضرار!

فيما أعلن التعليم بالمحافظة استمرار الدراسة اليوم دون الحاجة للتعليق

رصدت "سبق"، من خلال جولة ميدانية في محافظة فيفاء، حجم الأضرار الجسيمة التي خلّفتها الأمطار الغزيرة، التي هطلت على المحافظة، مساء أمس الأربعاء.

وأدت الأمطار إلى انهيار كامل بطريق (٨) غرب فيفاء، كما انقطعت أجزاء من طرق أخرى رئيسية وفرعية؛ بينما لم تسجل أي خسائر بشرية ولله الحمد.

ووقف ‏محافظ ‎فيفاء سفر بن سعد الشهراني، على موقع انهيار طريق (٨)، يرافقه مدير الدفاع المدني، ومدير إدارة الفرقة الحادية عشرة لوزارة النقل، ومديرا إدارة الكوارث وإدارة الخدمات ببلدية فيفاء.

وتواصل بلدية فيفاء والجهات الخدمية المساندة، جهودها في فتح الطرق، فيما أعلن تعليم فيفاء استمرار الدراسة اليوم الخميس، دون الحاجة للتعليق، وفق ما وردها من الجهات ذات الاختصاص.