النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق

بعد ثبوت إصابته بفيروس كورنا، يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتحقيق بعد خرقه قواعد فيروس كورونا بعدما عاد من البرتغال متجهًا إلى إيطاليا.

وثبتت إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب بلاده في وقت سابق من هذا الشهر، لكن اللاعب استقل طائرة خاصة إلى منزله في إيطاليا.

وردًّا عما إذا كان كريستيانو رونالدو قد اخترق قواعد كورونا قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا: "نعم، أعتقد ذلك، لم يكن هناك إذن من وزارة الصحة".

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إيطالية: "لم يحترم كريستيانو رونالدو البروتوكول. هناك تحقيق من قِبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لإثبات ذلك".

وتابع: "لقد علمنا أنه لا يوجد أحد معفيّ من الفيروس. ومن الواضح أنهم جميعًا حاولوا احترام البروتوكولات قدر الإمكان، لكن الحل الوحيد في النهاية هو البقاء في المنزل".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

اعلان
بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق
سبق

بعد ثبوت إصابته بفيروس كورنا، يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتحقيق بعد خرقه قواعد فيروس كورونا بعدما عاد من البرتغال متجهًا إلى إيطاليا.

وثبتت إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب بلاده في وقت سابق من هذا الشهر، لكن اللاعب استقل طائرة خاصة إلى منزله في إيطاليا.

وردًّا عما إذا كان كريستيانو رونالدو قد اخترق قواعد كورونا قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا: "نعم، أعتقد ذلك، لم يكن هناك إذن من وزارة الصحة".

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إيطالية: "لم يحترم كريستيانو رونالدو البروتوكول. هناك تحقيق من قِبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لإثبات ذلك".

وتابع: "لقد علمنا أنه لا يوجد أحد معفيّ من الفيروس. ومن الواضح أنهم جميعًا حاولوا احترام البروتوكولات قدر الإمكان، لكن الحل الوحيد في النهاية هو البقاء في المنزل".

26 أكتوبر 2020 - 9 ربيع الأول 1442
08:34 PM

بعد اختراقه بروتوكول كورونا.. كريستيانو رونالدو يخضع للتحقيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
453

بعد ثبوت إصابته بفيروس كورنا، يخضع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للتحقيق بعد خرقه قواعد فيروس كورونا بعدما عاد من البرتغال متجهًا إلى إيطاليا.

وثبتت إصابة كريستيانو رونالدو بفيروس كورونا أثناء وجوده مع منتخب بلاده في وقت سابق من هذا الشهر، لكن اللاعب استقل طائرة خاصة إلى منزله في إيطاليا.

وردًّا عما إذا كان كريستيانو رونالدو قد اخترق قواعد كورونا قال وزير الرياضة الإيطالي فينتشنزو سبادافورا: "نعم، أعتقد ذلك، لم يكن هناك إذن من وزارة الصحة".

وأضاف في تصريحات، نقلتها وسائل إعلام إيطالية: "لم يحترم كريستيانو رونالدو البروتوكول. هناك تحقيق من قِبل مكتب المدعي العام الفيدرالي لإثبات ذلك".

وتابع: "لقد علمنا أنه لا يوجد أحد معفيّ من الفيروس. ومن الواضح أنهم جميعًا حاولوا احترام البروتوكولات قدر الإمكان، لكن الحل الوحيد في النهاية هو البقاء في المنزل".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,266
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,690
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,497
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,720

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة