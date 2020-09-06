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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

تنشط الرياح السطحية على شمال المملكة وشرقها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تنشط الرياح السطحية على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 41 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تنشط الرياح السطحية على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 41 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
08:11 AM

"الأرصاد": سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

تنشط الرياح السطحية على شمال المملكة وشرقها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، تكوّناً لسحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة)، في حين تنشط الرياح السطحية على شمال المملكة وشرقها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 18 - 41 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 18 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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