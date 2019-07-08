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معاناة قائدي المركبات تتجدد مع اختفاء بنزين (95) بطريق الطائف - الباحة

الأمانة: هناك لجنة تقوم بجولات على المحطات.. والاستطلاع أكد قلة الطلب عليه

تتجدد معاناة أصحاب المركبات التي تستخدم وقود 95 منذ أن تغادر محافظة الطائف باتجاه الباحة، وذلك بندرة البنزين ذي النوع 95؛ إذ بادرت عدد من المحطات بوضع لوحة في مدخل المحطة، تخبر العميل بعدم وجوده.

وفي الوقت الذي يعتقد فيها قائد المركبة أن المعاناة ستكون في طريق الطائف - الباحة فقط يجد المعاناة تستمر؛ ليقع بين خيارين، إما استمرار البحث عن محطة تحتوي على بنزين 95، أو تبديل الوقود إلى 91.

وتجولت "سبق" في أكثر من 10 محطات، ووثَّقت عدم وجود بنزين 95 في أغلب المحطات بداية من أسفل محطة شمرخ ومحافظة القرى وصولاً إلى الباحة. ورغم وجود محطات بنزين تحتوي على مضخات مكتوب عليها بنزين 95 إلا أنها خارج التغطية. بينما محطات أخرى اكتفت بتوفير بنزين 91 فقط دون أن يوجد فيها أي مضخة لبنزين 95.

وقال عدد من العمالة في محطات البنزين تعليقًا على عدم وجود بنزين 95: إن الطلب قليل جدًّا عليه؛ إذ يكاد ينقطع الطلب عليه، ويبقى بنزين 95 دون أن يتم بيعة في خزانات المحطة، ويتعرض للتبخير؛ وهو ما يعرِّض المحطة للخسارة.

وأكد مصدر بوزارة التجارة أن الوزارة تتلقى البلاغات، وتتعامل معها بخصوص محطات البنزين التي يوجد فيها مضخات لـ95 ولا تقوم بتوفيره. أما اقتصار عدد من المحطات على بنزين 91 فقط دون غيره فذلك يرجع للبلدية، وما تقوم بمنحة من تصاريح للمحطات.

ومن جانبه، أوضح مصدر بأمانة الباحة أن هناك لجنة تقوم بجولات على محطات البنزين، وأن الاستطلاع الأوليّ أكد قلة الطلب على بنزين 95؛ وهو ما يجعله يمكث فترة طويلة في الخزانات حتى يتبخر. مشيرًا إلى أن هناك تعليمات تلزم المحطات بتوفير البنزين بنوعيه في المحطات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معاناة قائدي المركبات تتجدد مع اختفاء بنزين (95) بطريق الطائف - الباحة
سبق

تتجدد معاناة أصحاب المركبات التي تستخدم وقود 95 منذ أن تغادر محافظة الطائف باتجاه الباحة، وذلك بندرة البنزين ذي النوع 95؛ إذ بادرت عدد من المحطات بوضع لوحة في مدخل المحطة، تخبر العميل بعدم وجوده.

وفي الوقت الذي يعتقد فيها قائد المركبة أن المعاناة ستكون في طريق الطائف - الباحة فقط يجد المعاناة تستمر؛ ليقع بين خيارين، إما استمرار البحث عن محطة تحتوي على بنزين 95، أو تبديل الوقود إلى 91.

وتجولت "سبق" في أكثر من 10 محطات، ووثَّقت عدم وجود بنزين 95 في أغلب المحطات بداية من أسفل محطة شمرخ ومحافظة القرى وصولاً إلى الباحة. ورغم وجود محطات بنزين تحتوي على مضخات مكتوب عليها بنزين 95 إلا أنها خارج التغطية. بينما محطات أخرى اكتفت بتوفير بنزين 91 فقط دون أن يوجد فيها أي مضخة لبنزين 95.

وقال عدد من العمالة في محطات البنزين تعليقًا على عدم وجود بنزين 95: إن الطلب قليل جدًّا عليه؛ إذ يكاد ينقطع الطلب عليه، ويبقى بنزين 95 دون أن يتم بيعة في خزانات المحطة، ويتعرض للتبخير؛ وهو ما يعرِّض المحطة للخسارة.

وأكد مصدر بوزارة التجارة أن الوزارة تتلقى البلاغات، وتتعامل معها بخصوص محطات البنزين التي يوجد فيها مضخات لـ95 ولا تقوم بتوفيره. أما اقتصار عدد من المحطات على بنزين 91 فقط دون غيره فذلك يرجع للبلدية، وما تقوم بمنحة من تصاريح للمحطات.

ومن جانبه، أوضح مصدر بأمانة الباحة أن هناك لجنة تقوم بجولات على محطات البنزين، وأن الاستطلاع الأوليّ أكد قلة الطلب على بنزين 95؛ وهو ما يجعله يمكث فترة طويلة في الخزانات حتى يتبخر. مشيرًا إلى أن هناك تعليمات تلزم المحطات بتوفير البنزين بنوعيه في المحطات.

08 يوليو 2019 - 5 ذو القعدة 1440
10:03 PM

معاناة قائدي المركبات تتجدد مع اختفاء بنزين (95) بطريق الطائف - الباحة

الأمانة: هناك لجنة تقوم بجولات على المحطات.. والاستطلاع أكد قلة الطلب عليه

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أحمد العبدالله - الباحة
12
3,471

تتجدد معاناة أصحاب المركبات التي تستخدم وقود 95 منذ أن تغادر محافظة الطائف باتجاه الباحة، وذلك بندرة البنزين ذي النوع 95؛ إذ بادرت عدد من المحطات بوضع لوحة في مدخل المحطة، تخبر العميل بعدم وجوده.

وفي الوقت الذي يعتقد فيها قائد المركبة أن المعاناة ستكون في طريق الطائف - الباحة فقط يجد المعاناة تستمر؛ ليقع بين خيارين، إما استمرار البحث عن محطة تحتوي على بنزين 95، أو تبديل الوقود إلى 91.

وتجولت "سبق" في أكثر من 10 محطات، ووثَّقت عدم وجود بنزين 95 في أغلب المحطات بداية من أسفل محطة شمرخ ومحافظة القرى وصولاً إلى الباحة. ورغم وجود محطات بنزين تحتوي على مضخات مكتوب عليها بنزين 95 إلا أنها خارج التغطية. بينما محطات أخرى اكتفت بتوفير بنزين 91 فقط دون أن يوجد فيها أي مضخة لبنزين 95.

وقال عدد من العمالة في محطات البنزين تعليقًا على عدم وجود بنزين 95: إن الطلب قليل جدًّا عليه؛ إذ يكاد ينقطع الطلب عليه، ويبقى بنزين 95 دون أن يتم بيعة في خزانات المحطة، ويتعرض للتبخير؛ وهو ما يعرِّض المحطة للخسارة.

وأكد مصدر بوزارة التجارة أن الوزارة تتلقى البلاغات، وتتعامل معها بخصوص محطات البنزين التي يوجد فيها مضخات لـ95 ولا تقوم بتوفيره. أما اقتصار عدد من المحطات على بنزين 91 فقط دون غيره فذلك يرجع للبلدية، وما تقوم بمنحة من تصاريح للمحطات.

ومن جانبه، أوضح مصدر بأمانة الباحة أن هناك لجنة تقوم بجولات على محطات البنزين، وأن الاستطلاع الأوليّ أكد قلة الطلب على بنزين 95؛ وهو ما يجعله يمكث فترة طويلة في الخزانات حتى يتبخر. مشيرًا إلى أن هناك تعليمات تلزم المحطات بتوفير البنزين بنوعيه في المحطات.

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