أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أنهت 89% من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
محاكم المملكة تنهي ٨٩٪ من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها خلال العام الجاري
أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أنهت 89% من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
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محاكم المملكة تنهي ٨٩٪ من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها خلال العام الجاريعبدالله البرقاوي سبق 2019-07-11
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
08:07 PM
محاكم المملكة تنهي ٨٩٪ من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها خلال العام الجاري
أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أنهت 89% من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها منذ بداية العام الحالي حتى الآن.
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200 مليون
26 ديسمبر
24,911
6.7 مليار دولار
11 ديسمبر
32,737
29 مليار ..
25 أكتوبر
18,941
31.1 مليار ..
23 إبريل
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