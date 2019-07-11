أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أنهت 89% من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

محاكم المملكة تنهي ٨٩٪؜ من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها خلال العام الجاري عبدالله البرقاوي سبق 2019-07-11 أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أنهت 89% من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها منذ بداية العام الحالي حتى الآن.

11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 08:07 PM

محاكم المملكة تنهي ٨٩٪؜ من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها خلال العام الجاري





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أكدت وزارة العدل أن محاكم المملكة أنهت 89% من قضايا الجرائم المعلوماتية التي نظرت فيها منذ بداية العام الحالي حتى الآن.