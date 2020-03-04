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تعميم رسمي بالإمارات: خطبة الجمعة والصلاة لا تتجاوز 10 دقائق

دعا لقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم بما لا يتجاوز السطرين

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الامارات اليوم تعميماً رسمياً بألا تتجاوز خطبة الجمعة والصلاة 10 دقائق.

ودعا التعميم إلى قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم بما لا يتجاوز السطرين.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس، وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع.

وأعلنت وزارة التربية تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة "التعليم عن بعد"، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وجاء قرار وزارة التربية بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات من "خلال التقصي النشط والمستمر"، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصاً من ألمانيا، وشخصاً من كولومبيا.


وأضافت أنه تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات سابقاً.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شفيت منها 5 حالات أعلن عنها سابقاً، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها، "في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الامارات الإمارات خطبة الجمعة

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تعميم رسمي بالإمارات: خطبة الجمعة والصلاة لا تتجاوز 10 دقائق
سبق

أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الامارات اليوم تعميماً رسمياً بألا تتجاوز خطبة الجمعة والصلاة 10 دقائق.

ودعا التعميم إلى قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم بما لا يتجاوز السطرين.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس، وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع.

وأعلنت وزارة التربية تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة "التعليم عن بعد"، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وجاء قرار وزارة التربية بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات من "خلال التقصي النشط والمستمر"، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصاً من ألمانيا، وشخصاً من كولومبيا.


وأضافت أنه تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات سابقاً.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شفيت منها 5 حالات أعلن عنها سابقاً، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها، "في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
02:26 PM

تعميم رسمي بالإمارات: خطبة الجمعة والصلاة لا تتجاوز 10 دقائق

دعا لقراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم بما لا يتجاوز السطرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في الامارات اليوم تعميماً رسمياً بألا تتجاوز خطبة الجمعة والصلاة 10 دقائق.

ودعا التعميم إلى قراءة الفاتحة وما تيسر من القرآن الكريم بما لا يتجاوز السطرين.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية في دولة الإمارات، تقديم إجازة الربيع للمدارس، وتعطيل طلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي بدءاً من الأحد المقبل، ولمدة 4 أسابيع.

وأعلنت وزارة التربية تقديم إجازة الربيع للمدارس والعمل بمبادرة "التعليم عن بعد"، وإطلاق برنامج التعقيم للمنشآت التعليمية، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وجاء قرار وزارة التربية بعد إعلان وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الثلاثاء، تشخيص 6 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، تعود لجنسيات مختلفة.

وأوضحت الوزارة أنه تم رصد الحالات من "خلال التقصي النشط والمستمر"، لافتة إلى أنها شملت شخصين من روسيا، وشخصين من إيطاليا، وشخصاً من ألمانيا، وشخصاً من كولومبيا.


وأضافت أنه تم التعرف عليهم من خلال فحص المخالطين للإصابتين اللتين تم الإعلان عنهما في سباق دراجات طواف الإمارات سابقاً.

وبذلك يكون إجمالي عدد الحالات المعلن عنها في الإمارات 27 حالة، شفيت منها 5 حالات أعلن عنها سابقاً، حسب ما ذكرت وكالة "وام".

وأكدت الوزارة أن الحالات التي تم رصدها، "في حالة صحية مستقرة، وتتلقى العلاج والرعاية الصحية اللازمة".

ونصحت "وزارة الصحة ووقاية المجتمع" الجمهور باتباع الإجراءات والتدابير الصحية الوقائية، والاطلاع على النشرات التوعوية المتوفرة على موقعها الإلكتروني، والمواقع الرسمية للجهات الصحية بالدولة.

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