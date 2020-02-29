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"يسّر" يستعرض جهود البرنامج لدعم التحول الرقمي الحكومي في المملكة

خلال قمة الرؤساء التنفيذيين 2020

شارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في قمة الرؤساء التنفيذيين 2020 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 26 - 27 فبراير الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري في حلقة النقاش المصاحبة للقمة عن مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، بدءاً من التحول الرقمي الذي يُعد من أهم متطلبات رؤية المملكة 2030, مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى تحقيق هذا المطلب عبر دعم وتمكين الجهات الحكومية للمضي في مسيرة التحول الرقمي.
وتحدث العسيري عن أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة التركيز عليه ضمن المفاهيم المهمة والفعالة في دعم التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن العمل على هيكلة البيانات كونها تدعم تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.
كما أشار العسيري إلى الاقتصاد الرقمي كأحد الدعائم الرئيسية لاقتصاد الدول، في الوقت الحالي، فضلاً عن الابتكار الرقمي وأن برنامج (يسّر) أنشأ قطاعاً مختصاً يعمل على مناقشة المواضيع الرقمية في المملكة ودعم الجهات الحكومية لتحقيق تميز المملكة في هذا الجانب، فضلاً عن قيادة الابتكار والتعاون في التحول الرقمي الحكومي.
وتطرق المهندس العسيري في جلسة النقاش ضمن المتحدثين مع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية سعيد الملا، والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وما قدمه البرنامج في هذا الجانب من خلال قناة التكامل الحكومية GSB والجهات الحكومية المرتبطة بها وما تضمه القناة من خدمات أتاحت للجهات الحكومية خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء.


وقد هدفت مشاركة البرنامج إلى إبراز المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي الحكومي والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، بالإضافة إلى استعراض دوره في دعم الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، والتعرف على التجارب الدولية المطروحة من خلال جلسات النقاش وأوراق العمل المصاحبة للقمة.

الإمارات قمة الرؤساء التنفيذيين 2020 يسّر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يسّر" يستعرض جهود البرنامج لدعم التحول الرقمي الحكومي في المملكة
سبق

شارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في قمة الرؤساء التنفيذيين 2020 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 26 - 27 فبراير الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري في حلقة النقاش المصاحبة للقمة عن مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، بدءاً من التحول الرقمي الذي يُعد من أهم متطلبات رؤية المملكة 2030, مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى تحقيق هذا المطلب عبر دعم وتمكين الجهات الحكومية للمضي في مسيرة التحول الرقمي.
وتحدث العسيري عن أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة التركيز عليه ضمن المفاهيم المهمة والفعالة في دعم التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن العمل على هيكلة البيانات كونها تدعم تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.
كما أشار العسيري إلى الاقتصاد الرقمي كأحد الدعائم الرئيسية لاقتصاد الدول، في الوقت الحالي، فضلاً عن الابتكار الرقمي وأن برنامج (يسّر) أنشأ قطاعاً مختصاً يعمل على مناقشة المواضيع الرقمية في المملكة ودعم الجهات الحكومية لتحقيق تميز المملكة في هذا الجانب، فضلاً عن قيادة الابتكار والتعاون في التحول الرقمي الحكومي.
وتطرق المهندس العسيري في جلسة النقاش ضمن المتحدثين مع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية سعيد الملا، والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وما قدمه البرنامج في هذا الجانب من خلال قناة التكامل الحكومية GSB والجهات الحكومية المرتبطة بها وما تضمه القناة من خدمات أتاحت للجهات الحكومية خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء.


وقد هدفت مشاركة البرنامج إلى إبراز المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي الحكومي والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، بالإضافة إلى استعراض دوره في دعم الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، والتعرف على التجارب الدولية المطروحة من خلال جلسات النقاش وأوراق العمل المصاحبة للقمة.

29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
04:37 PM
اخر تعديل
29 فبراير 2020 - 5 رجب 1441
05:48 PM

"يسّر" يستعرض جهود البرنامج لدعم التحول الرقمي الحكومي في المملكة

خلال قمة الرؤساء التنفيذيين 2020

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شارك برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) في قمة الرؤساء التنفيذيين 2020 التي أقيمت في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة ما بين 26 - 27 فبراير الجاري.
وأوضح الرئيس التنفيذي للبرنامج المهندس علي بن ناصر العسيري في حلقة النقاش المصاحبة للقمة عن مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بمسيرة التحول الرقمي الحكومي في المملكة، بدءاً من التحول الرقمي الذي يُعد من أهم متطلبات رؤية المملكة 2030, مؤكدًا أن البرنامج يسعى إلى تحقيق هذا المطلب عبر دعم وتمكين الجهات الحكومية للمضي في مسيرة التحول الرقمي.
وتحدث العسيري عن أهمية الذكاء الاصطناعي وضرورة التركيز عليه ضمن المفاهيم المهمة والفعالة في دعم التحول الرقمي الحكومي، فضلاً عن العمل على هيكلة البيانات كونها تدعم تطبيق مفاهيم الذكاء الاصطناعي.
كما أشار العسيري إلى الاقتصاد الرقمي كأحد الدعائم الرئيسية لاقتصاد الدول، في الوقت الحالي، فضلاً عن الابتكار الرقمي وأن برنامج (يسّر) أنشأ قطاعاً مختصاً يعمل على مناقشة المواضيع الرقمية في المملكة ودعم الجهات الحكومية لتحقيق تميز المملكة في هذا الجانب، فضلاً عن قيادة الابتكار والتعاون في التحول الرقمي الحكومي.
وتطرق المهندس العسيري في جلسة النقاش ضمن المتحدثين مع المدير التنفيذي لشؤون الخدمات الحكومية في هيئة أبوظبي الرقمية سعيد الملا، والرئيس التنفيذي لهيئة تقنية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم بن سلطان الرزيقي إلى أهمية الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية وما قدمه البرنامج في هذا الجانب من خلال قناة التكامل الحكومية GSB والجهات الحكومية المرتبطة بها وما تضمه القناة من خدمات أتاحت للجهات الحكومية خدمة المستفيدين بمستوى عالٍ من الأداء.


وقد هدفت مشاركة البرنامج إلى إبراز المملكة ضمن الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي الحكومي والنجاحات التي تحققت في هذا الجانب، بالإضافة إلى استعراض دوره في دعم الجهات الحكومية في مجال التحول الرقمي، والتعرف على التجارب الدولية المطروحة من خلال جلسات النقاش وأوراق العمل المصاحبة للقمة.

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