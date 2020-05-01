النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف

"الأمانة" داهمت المسكن وأغلقته وحولته للشرطة

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.

وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.

كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.

وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

أمانة الطائف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.

وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.

كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.

وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

01 مايو 2020 - 8 رمضان 1441
01:50 AM

شاهد.. ضبط عمالة حولوا شقتهم لمعمل تفصيل و"خياط متنقل" بين المنازل بالطائف

"الأمانة" داهمت المسكن وأغلقته وحولته للشرطة

A A A
فهد العتيبي - الطائف
4
5,772

كشفت أمانة محافظة الطائف، ممثلةً في "بلدية شرق الفرعية"، عن شقة في عمارة سكنية حولها وافدون إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية، بحي الشهداء الجنوبية، كما ضبطوا وافداً يتنقل بين المنازل، ويقوم بمهمة أخذ المقاسات وتفصيل الثياب، خلال فترة الحظر الجزئي بالمحافظة، في ظل منعهم من ممارسة النشاط.

وكان مراقبو بلدية شرق الفرعية بالطائف، وبمتابعة من رئيسها المهندس عبدالسلام العمري، وبمساندة أمنية، تحروا عن شقة سكنية حولها أربعة من العمالة الوافدة إلى معمل لخياطة وتفصيل الثياب الرجالية وإنتاجها، يستفيد منه أكثر من 40 محلاً للخياطة، فيما جرت مداهمة ذلك المسكن والتحفظ على عمالته.

كما تمت مصادرة الأدوات والمعدات المُستخدمة من الأمانة من داخل المعمل الذي يفتقد للتهوية، وغير مُرخص، حيث جرى إغلاقه وتحويله للشرطة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأثناء خروج المراقبين من ذلك الموقع لاحظوا وجود وافد يعمل بمهنة خياط، كان يحمل حقيبة بداخلها بعض الأدوات مثل المقص والمتر، يستخدمها في التنقل بين المنازل أثناء تجواله المخالف عليها باعتباره "خياطا متنقلا" يُشكل خطورة على من يستقبله من حيث إمكانية نقله للعدوى لفيروس كورونا إن كان مُصاباً، ومُخالفاً للأنظمة والتعليمات حيال الحد من انتشار الفيروس.

وجرى ضبطه وتسليمه الشرطة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقه.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,740
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,439
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,820
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,824

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة