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تطبيقات تكتيكية ومناورة تجهز الهلال تأهباً لملاقاة الاتفاق

لحساب منافسات جولة (لنلهم العالم بقمتنا)

واصل فريق الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق" يوم الجمعة المقبل، لحساب منافسات الجولة الرابعة (لنلهم العالم بقمتنا) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيـث عقد المدير الفني رازفان لوشيسكو اجتماعاً مرئياً باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل التدريب: تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب، وسيؤدي الفريق مساء يوم الغد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة "الاتفاق"؛ وذلك في مقر النادي.


وقد أجرى الثنائـي "مدالله العليان وأمير كردي" مراناً لياقياً بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.


الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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تطبيقات تكتيكية ومناورة تجهز الهلال تأهباً لملاقاة الاتفاق
سبق

واصل فريق الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق" يوم الجمعة المقبل، لحساب منافسات الجولة الرابعة (لنلهم العالم بقمتنا) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيـث عقد المدير الفني رازفان لوشيسكو اجتماعاً مرئياً باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل التدريب: تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب، وسيؤدي الفريق مساء يوم الغد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة "الاتفاق"؛ وذلك في مقر النادي.


وقد أجرى الثنائـي "مدالله العليان وأمير كردي" مراناً لياقياً بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.


03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
10:06 PM

تطبيقات تكتيكية ومناورة تجهز الهلال تأهباً لملاقاة الاتفاق

لحساب منافسات جولة (لنلهم العالم بقمتنا)

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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واصل فريق الهلال مساء اليوم تدريباته الاعتيادية؛ استعداداً لمواجهة مضيفه "الاتفاق" يوم الجمعة المقبل، لحساب منافسات الجولة الرابعة (لنلهم العالم بقمتنا) لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

حيـث عقد المدير الفني رازفان لوشيسكو اجتماعاً مرئياً باللاعبين قبيل بداية الحصة التدريبية التي تركزت على الجوانب الفنية والتكتيكية.

تخلل التدريب: تدريبات فنية، وتطبيقات تكتيكية، ومناورة على جزء من الملعب، وسيؤدي الفريق مساء يوم الغد الأربعاء مرانه الرئيس لمواجهة "الاتفاق"؛ وذلك في مقر النادي.


وقد أجرى الثنائـي "مدالله العليان وأمير كردي" مراناً لياقياً بالجري، وأداء تدريبات لياقية باستخدام الكرة.


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