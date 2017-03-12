تصعيد محتمل ضد إيران.. واشنطن تتهم ميليشيات شيعية بتنفيذ هجوم معسكر التاجي

"ماكينزي" ألمح إلى "كتائب حزب الله"

اتهم قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكينزي، اليوم (الخميس) ميليشيات شيعية في العراق بالمسؤولة عن الهجوم على معسكر التاجي شمال بغداد أمس، الذي أسفر عن مقتل بريطاني وأمريكيين، وذلك في تصريحات قد تفتح الباب أمام تصعيد محتمل مع إيران.

ولم يلق "ماكينزي" اللوم على ميليشيا بعينها، لكنه أشار إلى أن ميليشيا كتائب حزب الله المدعومة من إيران هي الوحيدة التي كانت معروفة بشن هجمات في السابق، وفقاً لـ"رويترز".

وألقت الولايات المتحدة اللوم على "كتائب حزب الله" في هجوم في ديسمبر (كانون الأول)، قتل فيه متعاقد أمريكي وأدى إلى مواجهات متبادلة في وقت سابق هذا العام قادت إلى قتل الولايات المتحدة للجنرال الإيراني البارز قاسم سليماني وهجوم صاروخي إيراني أصاب أكثر من مئة جندي أمريكي.