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شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في "الملكية الفكرية"

لتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع

وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني، خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية اليابانية 2030م المنعقد اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال احترام الملكية الفكرية والتوعية بقيمتها، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

وتفعيلاً لمذكرة التعاون؛ تم توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية وبرنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع "PPH" خلال الاجتماع الثنائي الرابع بين الهيئة ومكتب البراءات الياباني.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في رفع معايير جودة فحص براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في اليابان، وجذب طلبات براءات الاختراع اليابانية للتسجيل في السعودية، التي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

الملكية الفكرية اللجنة السعودية اليابانية 2030

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في "الملكية الفكرية"
سبق

وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني، خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية اليابانية 2030م المنعقد اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال احترام الملكية الفكرية والتوعية بقيمتها، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

وتفعيلاً لمذكرة التعاون؛ تم توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية وبرنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع "PPH" خلال الاجتماع الثنائي الرابع بين الهيئة ومكتب البراءات الياباني.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في رفع معايير جودة فحص براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في اليابان، وجذب طلبات براءات الاختراع اليابانية للتسجيل في السعودية، التي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

23 أكتوبر 2019 - 24 صفر 1441
03:04 PM

شراكة استراتيجية بين المملكة واليابان في "الملكية الفكرية"

لتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّعت الهيئة السعودية للملكية الفكرية مذكرة تعاون في مجال الملكية الفكرية مع مكتب البراءات الياباني، خلال اجتماع الدورة الرابعة للجنة السعودية اليابانية 2030م المنعقد اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو.

وتهدف المذكرة إلى وضع إطار لأنشطة التعاون الثنائي بين الجانبين وتعزيز التعاون في مجال احترام الملكية الفكرية والتوعية بقيمتها، وتدريب وتنمية الموارد البشرية في مجالات براءات الاختراع ونماذج المنفعة والنماذج الصناعية والعلامات التجارية.

وتفعيلاً لمذكرة التعاون؛ تم توقيع برنامج تبادل بيانات الملكية الفكرية وبرنامج المسار السريع لفحص براءات الاختراع "PPH" خلال الاجتماع الثنائي الرابع بين الهيئة ومكتب البراءات الياباني.

وتسهم هذه الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في رفع معايير جودة فحص براءات الاختراع وتسريع إجراءات تسجيل براءات الاختراع السعودية في اليابان، وجذب طلبات براءات الاختراع اليابانية للتسجيل في السعودية، التي تشهد تزايداً ملحوظاً منذ انضمام المملكة لمعاهدة التعاون بشأن البراءات "PCT" التي تديرها المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو".

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