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مجمع المصحف الشريف يصدر طبعة بلغة "برايل" للمكفوفين

بعد تدقيقها وبخمسة مجلدات لخدمتهم في مشارق الأرض ومغاربها

أنهى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، طباعة كامل المصحف الشريف بلغة برايل للمكفوفين، في خمسة مجلدات؛ لخدمة المكفوفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وتتميز الطبعة بأعلى مواصفات الجودة (شكلاً ومضموناً)، بعد أن خضعت للتدقيق والمراقبة الشاملة من قِبَل مختصين في هذه اللغة.

ومن جهة أخرى يعتزم المجمع إقامة ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، يشارك فيها متخصصون ومهتمون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل المملكة وخارجها؛ لدراسة الأسس والأساليب والوسائل الهادفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مجمع المصحف الشريف يصدر طبعة بلغة "برايل" للمكفوفين
سبق

أنهى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، طباعة كامل المصحف الشريف بلغة برايل للمكفوفين، في خمسة مجلدات؛ لخدمة المكفوفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وتتميز الطبعة بأعلى مواصفات الجودة (شكلاً ومضموناً)، بعد أن خضعت للتدقيق والمراقبة الشاملة من قِبَل مختصين في هذه اللغة.

ومن جهة أخرى يعتزم المجمع إقامة ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، يشارك فيها متخصصون ومهتمون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل المملكة وخارجها؛ لدراسة الأسس والأساليب والوسائل الهادفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
01:41 PM

مجمع المصحف الشريف يصدر طبعة بلغة "برايل" للمكفوفين

بعد تدقيقها وبخمسة مجلدات لخدمتهم في مشارق الأرض ومغاربها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أنهى مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، طباعة كامل المصحف الشريف بلغة برايل للمكفوفين، في خمسة مجلدات؛ لخدمة المكفوفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وتتميز الطبعة بأعلى مواصفات الجودة (شكلاً ومضموناً)، بعد أن خضعت للتدقيق والمراقبة الشاملة من قِبَل مختصين في هذه اللغة.

ومن جهة أخرى يعتزم المجمع إقامة ندوة عالمية لتعليم القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة، تحت عنوان "تقويم للواقع واستشراف للمستقبل"، يشارك فيها متخصصون ومهتمون بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة من داخل المملكة وخارجها؛ لدراسة الأسس والأساليب والوسائل الهادفة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.

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