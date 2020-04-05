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يعطي النتيجة في ثوانٍ.. علماء بريطانيون يطورون اختبارًا يكشف "كورونا" خلال فترة الحضانة

يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن فريقاً من العلماء في جامعة نيوكاسل البريطانية طور اختبارًا بسيطًا يمكنه كشف الإشارات الأولى التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى قبل أن يبدأ ظهور أي أعراض على الشخص، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وأوضحت "ديلي تلغراف" أن اختبار الكشف عن المرض، الذي يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول، يعطي النتيجة خلال ثوانٍ على غرار اختبار الحمل.

وأضافت أن الاختبار يعمل على اكتشاف علامة مبكرة في جسم الإنسان يجري إطلاقها بعد إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى، وبناءً على ذلك سيكون بمثابة إشارة إنذار مبكر.

فيروس كورونا الجديد

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يعطي النتيجة في ثوانٍ.. علماء بريطانيون يطورون اختبارًا يكشف "كورونا" خلال فترة الحضانة
سبق

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن فريقاً من العلماء في جامعة نيوكاسل البريطانية طور اختبارًا بسيطًا يمكنه كشف الإشارات الأولى التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى قبل أن يبدأ ظهور أي أعراض على الشخص، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وأوضحت "ديلي تلغراف" أن اختبار الكشف عن المرض، الذي يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول، يعطي النتيجة خلال ثوانٍ على غرار اختبار الحمل.

وأضافت أن الاختبار يعمل على اكتشاف علامة مبكرة في جسم الإنسان يجري إطلاقها بعد إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى، وبناءً على ذلك سيكون بمثابة إشارة إنذار مبكر.

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:39 PM

يعطي النتيجة في ثوانٍ.. علماء بريطانيون يطورون اختبارًا يكشف "كورونا" خلال فترة الحضانة

يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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4,601

ذكرت صحيفة "ديلي تلغراف" أن فريقاً من العلماء في جامعة نيوكاسل البريطانية طور اختبارًا بسيطًا يمكنه كشف الإشارات الأولى التي تدل على الإصابة بفيروس كورونا المستجد حتى قبل أن يبدأ ظهور أي أعراض على الشخص، حسبما أوردت "الحرة" اليوم (الأحد).

وأوضحت "ديلي تلغراف" أن اختبار الكشف عن المرض، الذي يمكن إجراؤه في المنزل باستخدام الدم أو اللعاب أو البول، يعطي النتيجة خلال ثوانٍ على غرار اختبار الحمل.

وأضافت أن الاختبار يعمل على اكتشاف علامة مبكرة في جسم الإنسان يجري إطلاقها بعد إثارة جهاز المناعة بسبب العدوى، وبناءً على ذلك سيكون بمثابة إشارة إنذار مبكر.

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