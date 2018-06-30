جامعة "محمد بن فهد" تفتح القبول للسعوديين وغير السعوديين

بدأت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الأمير محمد بن فهد، في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الطلاب السعوديين وغير السعوديين.
ويتوالى تقديم طلبات الالتحاق من خلال الرابط التالي:https://www.pmu.edu.sa/Admission/Apply_Now_ADS.aspx.
بدأت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الأمير محمد بن فهد، في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الطلاب السعوديين وغير السعوديين.
ويتوالى تقديم طلبات الالتحاق من خلال الرابط التالي:https://www.pmu.edu.sa/Admission/Apply_Now_ADS.aspx.
بدأت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الأمير محمد بن فهد، في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الطلاب السعوديين وغير السعوديين.
ويتوالى تقديم طلبات الالتحاق من خلال الرابط التالي:https://www.pmu.edu.sa/Admission/Apply_Now_ADS.aspx.
بدأت إدارة القبول والتسجيل بجامعة الأمير محمد بن فهد، في استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة من قبل الطلاب السعوديين وغير السعوديين.
ويتوالى تقديم طلبات الالتحاق من خلال الرابط التالي:https://www.pmu.edu.sa/Admission/Apply_Now_ADS.aspx.