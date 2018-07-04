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ألعاب الموت والانتحار.. المواجهة ضعيفة والأسرة المتهم الأول

شرطة الرياض تُصدر بياناً حول جريمة الخادمة الإثيوبية والطفلة المغدورة

المتحدث: أشعرنا فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص

أكدت شرطة منطقة الرياض، أن العاملة المنزلية التي كانت قد أقدمت على قتل طفلة وطعن شقيقها في منزلهما بضاحية لبن قد أقرت بما نُسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/ 10/ 1439، باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطنة تفيد بقيام عاملتها المنزلية (إثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كل من ابنها البالغ من العمر (14عاماً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض، وطعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما؛ حيث اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها، وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نُقِل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة.

وأضاف: قد تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقها من قِبَل الجهة المختصة؛ أقرت بما نُسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وتابع: شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تُصدر بياناً حول جريمة الخادمة الإثيوبية والطفلة المغدورة
سبق

أكدت شرطة منطقة الرياض، أن العاملة المنزلية التي كانت قد أقدمت على قتل طفلة وطعن شقيقها في منزلهما بضاحية لبن قد أقرت بما نُسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/ 10/ 1439، باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطنة تفيد بقيام عاملتها المنزلية (إثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كل من ابنها البالغ من العمر (14عاماً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض، وطعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما؛ حيث اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها، وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نُقِل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة.

وأضاف: قد تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقها من قِبَل الجهة المختصة؛ أقرت بما نُسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وتابع: شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

04 يوليو 2018 - 20 شوّال 1439
02:08 PM

شرطة الرياض تُصدر بياناً حول جريمة الخادمة الإثيوبية والطفلة المغدورة

المتحدث: أشعرنا فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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20,899

أكدت شرطة منطقة الرياض، أن العاملة المنزلية التي كانت قد أقدمت على قتل طفلة وطعن شقيقها في منزلهما بضاحية لبن قد أقرت بما نُسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة.

وتفصيلاً، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض: في تمام الساعة (10:30) من صباح يوم الثلاثاء الموافق 19/ 10/ 1439، باشرت الجهات الأمنية بلاغاً من مواطنة تفيد بقيام عاملتها المنزلية (إثيوبية الجنسية/ في العقد الثالث من العمر) بالاعتداء على كل من ابنها البالغ من العمر (14عاماً) وشقيقته (12عاماً) داخل منزلها الواقع بحي لبن غرب العاصمة الرياض، وطعنهما عدة طعنات بسكين في أنحاء متفرقة من جسديهما؛ حيث اتضح وفاة الطفلة متأثرة بجراحها، وتعرض شقيقها لطعنتين في البطن والصدر نُقِل على إثرها للمستشفى وحالته الصحية حرجة.

وأضاف: قد تم القبض على العاملة المنزلية وتحريز أداة الجريمة (سكين)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقها من قِبَل الجهة المختصة؛ أقرت بما نُسب إليها، وجرى إيقافها وإشعار فرع النيابة العامة بالمنطقة لإكمال اللازم حسب الاختصاص.

وتابع: شرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك؛ لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل بكل قوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره.

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