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"الريس" يتنحى عن رئاسة تحرير "الحياة" بعد توقف مواقعها الإلكترونية

أعرب عن أمله في أن ترى النور مجددًا

أعلن رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس، تنحّيه عن منصبه، معرباً عن أمله في أن ترى الصحيفة النور مجددًا.

وقال "الريس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من ١٩ عاماً قضيتها في دهاليز صحيفة ‫الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها، على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان، رافعاً له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه".

وقدّم "الريس" الشكر لزملائه الذين عملوا معه، فيما يشار إلى أن مواقع الصحيفة توقفت منذ مدة.

تنحي رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الريس" يتنحى عن رئاسة تحرير "الحياة" بعد توقف مواقعها الإلكترونية
سبق

أعلن رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس، تنحّيه عن منصبه، معرباً عن أمله في أن ترى الصحيفة النور مجددًا.

وقال "الريس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من ١٩ عاماً قضيتها في دهاليز صحيفة ‫الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها، على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان، رافعاً له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه".

وقدّم "الريس" الشكر لزملائه الذين عملوا معه، فيما يشار إلى أن مواقع الصحيفة توقفت منذ مدة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
05:14 PM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
06:31 PM

"الريس" يتنحى عن رئاسة تحرير "الحياة" بعد توقف مواقعها الإلكترونية

أعرب عن أمله في أن ترى النور مجددًا

A A A
محمد المواسي - الرياض
0
2,338

أعلن رئيس تحرير صحيفة الحياة سعود الريس، تنحّيه عن منصبه، معرباً عن أمله في أن ترى الصحيفة النور مجددًا.

وقال "الريس" في تغريدة له عبر حسابه على موقع "تويتر": "بعد أكثر من ١٩ عاماً قضيتها في دهاليز صحيفة ‫الحياة، أتنحى اليوم عن رئاسة تحريرها، على أمل أن ترى النور مرة أخرى على يد رجل الإعلام الأول الأمير خالد بن سلطان، رافعاً له أسمى آيات الشكر والعرفان، ولرئيس مجلس الإدارة عايض الجعيد على مواقفه".

وقدّم "الريس" الشكر لزملائه الذين عملوا معه، فيما يشار إلى أن مواقع الصحيفة توقفت منذ مدة.

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