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في الجولة الأولى من كأس العرب.. مصر تكسب لبنان

كسب المنتخب المصري نظيره اللبناني بهدف دون مقابل، في أولى مباريات المنتخبين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم 2021 في قطر، اليوم الأربعاء.

وسجل محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرةً بفارق الأهداف عن الجزائر، التي اكتسحت السودان 4-0 في وقت سابق اليوم، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث، فيما يتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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في الجولة الأولى من كأس العرب.. مصر تكسب لبنان
سبق

كسب المنتخب المصري نظيره اللبناني بهدف دون مقابل، في أولى مباريات المنتخبين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم 2021 في قطر، اليوم الأربعاء.

وسجل محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرةً بفارق الأهداف عن الجزائر، التي اكتسحت السودان 4-0 في وقت سابق اليوم، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث، فيما يتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
06:39 PM

في الجولة الأولى من كأس العرب.. مصر تكسب لبنان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كسب المنتخب المصري نظيره اللبناني بهدف دون مقابل، في أولى مباريات المنتخبين في المجموعة الرابعة بكأس العرب لكرة القدم 2021 في قطر، اليوم الأربعاء.

وسجل محمد مجدي "أفشة" لاعب وسط الأهلي هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

واحتلت مصر المركز الثاني في المجموعة متأخرةً بفارق الأهداف عن الجزائر، التي اكتسحت السودان 4-0 في وقت سابق اليوم، ولكل منهما ثلاث نقاط، بينما يأتي منتخب لبنان في المركز الثالث، فيما يتذيل السودان الترتيب بفارق الأهداف.

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