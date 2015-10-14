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الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلام

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة رام الله بفلسطين، تحضيراً للقاء منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني إيرقي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم ترفيهية قبل أن يقسم اللاعبون لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية.


وينهي الأخضر غداً الاثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساء.

فيما يعقد المدير الفني للأخضر إيرقي رينارد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الواحدة ظهراً للحديث عن مباراة المنتخب الفلسطيني.

المنتخب السعودي رام الله فلسطين كأس العالم 2022 كأس آسيا 2023م

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلام
سبق

افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة رام الله بفلسطين، تحضيراً للقاء منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني إيرقي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم ترفيهية قبل أن يقسم اللاعبون لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية.


وينهي الأخضر غداً الاثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساء.

فيما يعقد المدير الفني للأخضر إيرقي رينارد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الواحدة ظهراً للحديث عن مباراة المنتخب الفلسطيني.

13 أكتوبر 2019 - 14 صفر 1441
11:03 PM

الأخضر يفتتح تدريباته في مدينة رام الله.. ورينارد يواجه الإعلام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في مدينة رام الله بفلسطين، تحضيراً للقاء منتخب فلسطين يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023م.

وأجرى لاعبو الأخضر تدريباً مسائياً على ملعب فيصل الحسيني الدولي تحت إشراف المدير الفني إيرقي رينارد.

بدأت الحصة التدريبية بتمارين الإحماء ثم ترفيهية قبل أن يقسم اللاعبون لمجموعتين أجرت مناورة تكتيكية.


وينهي الأخضر غداً الاثنين تدريباته على استاد فيصل الحسيني عند الرابعة مساء.

فيما يعقد المدير الفني للأخضر إيرقي رينارد غداً الاثنين مؤتمراً صحفياً عند الساعة الواحدة ظهراً للحديث عن مباراة المنتخب الفلسطيني.

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