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إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

خلال الاجتماع الـ74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

نجح مرشح المملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجاءت إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضًا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر، بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى.

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") لتكون جهازًا أساسيًّا يعمل بشكل مستقلّ في مجال حقوق الإنسان وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة، يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي، ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان.

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إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان
سبق

نجح مرشح المملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجاءت إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضًا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر، بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى.

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") لتكون جهازًا أساسيًّا يعمل بشكل مستقلّ في مجال حقوق الإنسان وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة، يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي، ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان.

01 ديسمبر 2020 - 16 ربيع الآخر 1442
05:15 PM

إعادة انتخاب مرشح السعودية كمفوض في الهيئة الدائمة لحقوق الإنسان

خلال الاجتماع الـ74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح مرشح المملكة العربية السعودية بالاحتفاظ بمقعده في الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وجاءت إعادة انتخاب فهد العجلان مفوضًا في الهيئة في الاجتماع الـ 74 لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في مدينة نيامي في النيجر، بما يعكس التقدير لدوره خلال ولايته الأولى.

يذكر أن الهيئة المستقلة الدائمة لحقوق الإنسان تمثل هيئة خبراء استشارية أسستها منظمة التعاون الإسلامي ("المنظمة") لتكون جهازًا أساسيًّا يعمل بشكل مستقلّ في مجال حقوق الإنسان وتضم 18 مفوضًا كخبراء مستقلين يقدمون المشورة والرأي لمجلس وزراء خارجية المنظمة، يمثلون التنوع الجغرافي الذي تنتمي له دول منظمة التعاون الإسلامي، ويملكون خبرة واسعة في مجال حقوق الإنسان.

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