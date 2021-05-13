النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في 30 رمضان .. "الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"

أعادت فتح 14 مسجدًا ودعت لاتخاذ كل التدابير الوقائية عند الذهاب لصلاة العيد

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 28 مسجدًا بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا: ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد وخصوصًا صباح العيد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة لسلامتهم.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في 30 رمضان .. "الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"
سبق

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 28 مسجدًا بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا: ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد وخصوصًا صباح العيد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة لسلامتهم.

13 مايو 2021 - 1 شوّال 1442
01:43 AM

في 30 رمضان .. "الإسلامية" تغلق 39 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت 39 إصابة بـ"كورونا"

أعادت فتح 14 مسجدًا ودعت لاتخاذ كل التدابير الوقائية عند الذهاب لصلاة العيد

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
2
1,288

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 39 مسجدًا مؤقتًا في أربع مناطق بعد ثبوت 39 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 95 يومًا 1168 مسجدًا تم فتح 1128 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيّنت الوزارة في تقرير صادر اليوم أن المساجد المغلقة 28 مسجدًا بمنطقة القصيم وتسعة بمنطقة مكة المكرمة ومسجد بمنطقة المدينة المنورة ومسجد بمنطقة عسير.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 14 مسجدًا: ثلاثة بمنطقة عسير واثنين بمنطقة الباحة واثنين بمنطقة الرياض واثنين بمنطقة الشرقية واثنين بمنطقة جازان واثنين بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة المدينة المنورة، وذلك بعد اكتمال كل الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد وخصوصًا صباح العيد ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي، وعدم المصافحة لسلامتهم.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,762
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,517
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,186
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,031

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

المتبرعون بالأعضاء وكنوز السماء

عبدالمحسن الحارثي
سمو ولي العهد وهوية المملكة

سمو ولي العهد وهوية المملكة

غسان محمد عسيلان
دروس من الصاروخ الصيني

دروس من الصاروخ الصيني

مها الجبر
تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

تأمين كوفيد-19 للسفر مع التعاونية للتأمين

برجس البرجس
مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

مركز الملك سلمان.. أيقونة العطاء الإنساني

ماجد البريكان
كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

كيف تؤدب "مشاهير الغفلة"؟!

أحمد عجب
فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

فصل السياميين.. إنجاز سعودي متجدد

علي آل شرمة
الجهل لا يحمي المشاهير

الجهل لا يحمي المشاهير

محمد الصيعري
لماذا نجح المديفر؟؟

لماذا نجح المديفر؟؟

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة