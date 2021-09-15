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وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع "سدايا" و"فايزر" و"استرازينيكا"

على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية تعزيزًا للرعاية الصحية بالمملكة

شهد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بالوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا".

كما شهد الأمير عبدالله بن بندر توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة "فايزر"، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الاستثمار وشركة استرازينيكا.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

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وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع "سدايا" و"فايزر" و"استرازينيكا"
سبق

شهد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بالوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا".

كما شهد الأمير عبدالله بن بندر توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة "فايزر"، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الاستثمار وشركة استرازينيكا.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

15 سبتمبر 2021 - 8 صفر 1443
12:09 AM

وزير الحرس الوطني يشهد توقيع اتفاقيات مع "سدايا" و"فايزر" و"استرازينيكا"

على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية تعزيزًا للرعاية الصحية بالمملكة

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عيسى الحربي - الرياض
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3,819

شهد وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مراسم توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة على هامش قمة الرياض العالمية للتقنية الطبية بين مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية "كيمارك" بالشؤون الصحية بالوزارة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي"سدايا".

كما شهد الأمير عبدالله بن بندر توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الصناعة والثروة المعدنية وشركة "فايزر"، إضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم وشراكة بين "كيمارك" ووزارة الاستثمار وشركة استرازينيكا.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الشراكات الاستراتيجية للشركات المحلية والشركات العالمية لقطاع الرعاية الصحية في المملكة.

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