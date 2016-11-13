النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع الاتصالات السعودية بالمنطقة

استعرض الجهود لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شركة الاتصالات السعودية "STC" بالمنطقة، فهد بن عبدالله السليمان.

واستعرض "السليمان" جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الرياض وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين؛ تطلعاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى دور الشركة في إثراء حياة الناس وتوفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء، بالانسجام مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة "STC"، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها في المنطقة.

أمير منطقة الرياض مدير شركة الاتصالات السعودية بالرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع الاتصالات السعودية بالمنطقة
سبق

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شركة الاتصالات السعودية "STC" بالمنطقة، فهد بن عبدالله السليمان.

واستعرض "السليمان" جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الرياض وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين؛ تطلعاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى دور الشركة في إثراء حياة الناس وتوفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء، بالانسجام مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة "STC"، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها في المنطقة.

13 نوفمبر 2019 - 16 ربيع الأول 1441
04:39 PM

أمير منطقة الرياض يستقبل مدير فرع الاتصالات السعودية بالمنطقة

استعرض الجهود لتطوير الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
347

استقبل أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ مدير شركة الاتصالات السعودية "STC" بالمنطقة، فهد بن عبدالله السليمان.

واستعرض "السليمان" جهود الشركة لتطوير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الرياض وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين؛ تطلعاً لرؤية المملكة 2030، مشيراً إلى دور الشركة في إثراء حياة الناس وتوفير حلول رقمية مبتكرة للعملاء، بالانسجام مع دورها المحوري في تمكين التحول الرقمي، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة.

وأعرب أمير منطقة الرياض عن تمنياته بالتوفيق والنجاح للقائمين على شركة "STC"، مؤكداً أهمية المشروعات التنموية والخدمية التي تقدمها في المنطقة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,318
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,252
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,618
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,906

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ
كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

كيف تصبح جامعاتنا منتجة؟

عبدالرحمن المرشد
الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

الأندية الرياضية والأسعار الخيالية..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة