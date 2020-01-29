واتخذ اجتماع الجمعية العمومية عددًا من القرارات؛ من أهمها: انتخاب المجلس الجديد للدورة الثانية برئاسة سالم الضاحي، وخالد القعير نائبًا للرئيس، وداليا الخيبري مشرفًا ماليًا، وعضوية كل من: يحيى محمد عكيس فقيهي، عادل ثاري عارف العويمري، خالد إسماعيل محمد البلوي، ندى عبدالعزيز محمد مكي، البندري فهد محمد البقمي، فاتن عبدالهادي سفران الزايدي، كأعضاء لمجلس الإدارة الجديد.

عقدت جمعية التوحد بمنطقة تبوك اجتماع الجمعية العمومية بحضور عدد من الأعضاء للتصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية بمقر الجمعية بتبوك.

"جمعية التوحد" بتبوك تنتخب مجلس إدارتها الجديد صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-01-29 عقدت جمعية التوحد بمنطقة تبوك اجتماع الجمعية العمومية بحضور عدد من الأعضاء للتصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية بمقر الجمعية بتبوك. واتخذ اجتماع الجمعية العمومية عددًا من القرارات؛ من أهمها: انتخاب المجلس الجديد للدورة الثانية برئاسة سالم الضاحي، وخالد القعير نائبًا للرئيس، وداليا الخيبري مشرفًا ماليًا، وعضوية كل من: يحيى محمد عكيس فقيهي، عادل ثاري عارف العويمري، خالد إسماعيل محمد البلوي، ندى عبدالعزيز محمد مكي، البندري فهد محمد البقمي، فاتن عبدالهادي سفران الزايدي، كأعضاء لمجلس الإدارة الجديد.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441 11:00 AM

"جمعية التوحد" بتبوك تنتخب مجلس إدارتها الجديد "الضاحي" رئيسًا و"القعير" نائبًا للرئيس





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عقدت جمعية التوحد بمنطقة تبوك اجتماع الجمعية العمومية بحضور عدد من الأعضاء للتصويت لانتخاب مجلس الإدارة الجديد في دورته الثانية بمقر الجمعية بتبوك.

واتخذ اجتماع الجمعية العمومية عددًا من القرارات؛ من أهمها: انتخاب المجلس الجديد للدورة الثانية برئاسة سالم الضاحي، وخالد القعير نائبًا للرئيس، وداليا الخيبري مشرفًا ماليًا، وعضوية كل من: يحيى محمد عكيس فقيهي، عادل ثاري عارف العويمري، خالد إسماعيل محمد البلوي، ندى عبدالعزيز محمد مكي، البندري فهد محمد البقمي، فاتن عبدالهادي سفران الزايدي، كأعضاء لمجلس الإدارة الجديد.