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الملحق الثقافي بواشنطن: جثمانا المبتعثين "آل راكة واليامي" يصلان إلى المملكة .. غداً

"العيسى": الطالبان قاما بعمل بطولي وهما خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين

نعى الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة د. محمد العيسى؛ ببالغ الحزن والأسى، وفاة الطالبين المبتعثين جاسر آل راكة (25 عاماً)، وذيب اليامي (27 عاماً)، اللذين استُشهدا غرقاً في ولاية ماساشوستس بعد محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين، مساء الأحد الماضي، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأوضح "العيسى"؛ في بيان صحفي صدر الليلة الماضية، أن الملحقية الثقافية تابعت مع قنصلية المملكة في نيويورك تفاصيل حادثة الغرق، وإجراءات نقل الجثامين إلى ذويهم في المملكة، مبيناً أن الجثمانين سيتم نقلهما إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، ليصلا إلى المملكة، غداً السبت، وتسليمهما إلى ذويهما.

وأفاد الملحق الثقافي بأن حادثة الغرق وقعت مساء الأحد عندما حاول الطالبان إنقاذ طفلين أمريكيين غرقا في نهر واجها مشكلات مع تيارات مياه نهر شيكوبي، فيما خرج الطفلان سالمين من النهر، وذلك في مدينة وليبرهام بولاية ماساشوستس، مبيناً أن الشهيد المبتعث جاسر آل راكة؛ تخصَّص في الهندسة المدنية بكالوريوس بجامعة western New England University ، فيما تخصَّص الشهيد المبتعث ذيب اليامي؛ في الهندسة المدنية بجامعة Hartford University.

وأضاف "إن ما قام به الطالبان الشهيدان من عمل بطولي لهو خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين القيم الإسلامية والسعودية الأصيلة، ومساعدة الآخرين قدر الإمكان، إلا أن موقفهما البطولي واستشهادهما في حادثة الإنقاذ يعدان مثالاً يُحتذى به، ووساماً على صدر المبتعثين كافة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل الله لهما المغفرة ولذويهما الصبر والسلوان."

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الملحق الثقافي بواشنطن: جثمانا المبتعثين "آل راكة واليامي" يصلان إلى المملكة .. غداً
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نعى الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة د. محمد العيسى؛ ببالغ الحزن والأسى، وفاة الطالبين المبتعثين جاسر آل راكة (25 عاماً)، وذيب اليامي (27 عاماً)، اللذين استُشهدا غرقاً في ولاية ماساشوستس بعد محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين، مساء الأحد الماضي، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأوضح "العيسى"؛ في بيان صحفي صدر الليلة الماضية، أن الملحقية الثقافية تابعت مع قنصلية المملكة في نيويورك تفاصيل حادثة الغرق، وإجراءات نقل الجثامين إلى ذويهم في المملكة، مبيناً أن الجثمانين سيتم نقلهما إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، ليصلا إلى المملكة، غداً السبت، وتسليمهما إلى ذويهما.

وأفاد الملحق الثقافي بأن حادثة الغرق وقعت مساء الأحد عندما حاول الطالبان إنقاذ طفلين أمريكيين غرقا في نهر واجها مشكلات مع تيارات مياه نهر شيكوبي، فيما خرج الطفلان سالمين من النهر، وذلك في مدينة وليبرهام بولاية ماساشوستس، مبيناً أن الشهيد المبتعث جاسر آل راكة؛ تخصَّص في الهندسة المدنية بكالوريوس بجامعة western New England University ، فيما تخصَّص الشهيد المبتعث ذيب اليامي؛ في الهندسة المدنية بجامعة Hartford University.

وأضاف "إن ما قام به الطالبان الشهيدان من عمل بطولي لهو خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين القيم الإسلامية والسعودية الأصيلة، ومساعدة الآخرين قدر الإمكان، إلا أن موقفهما البطولي واستشهادهما في حادثة الإنقاذ يعدان مثالاً يُحتذى به، ووساماً على صدر المبتعثين كافة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل الله لهما المغفرة ولذويهما الصبر والسلوان."

06 يوليو 2018 - 22 شوّال 1439
12:35 PM

الملحق الثقافي بواشنطن: جثمانا المبتعثين "آل راكة واليامي" يصلان إلى المملكة .. غداً

"العيسى": الطالبان قاما بعمل بطولي وهما خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نعى الملحق الثقافي السعودي في الولايات المتحدة د. محمد العيسى؛ ببالغ الحزن والأسى، وفاة الطالبين المبتعثين جاسر آل راكة (25 عاماً)، وذيب اليامي (27 عاماً)، اللذين استُشهدا غرقاً في ولاية ماساشوستس بعد محاولتهما إنقاذ طفلين أمريكيين، مساء الأحد الماضي، سائلاً الله -عزّ وجلّ- أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأوضح "العيسى"؛ في بيان صحفي صدر الليلة الماضية، أن الملحقية الثقافية تابعت مع قنصلية المملكة في نيويورك تفاصيل حادثة الغرق، وإجراءات نقل الجثامين إلى ذويهم في المملكة، مبيناً أن الجثمانين سيتم نقلهما إلى أرض الوطن، اليوم الجمعة، ليصلا إلى المملكة، غداً السبت، وتسليمهما إلى ذويهما.

وأفاد الملحق الثقافي بأن حادثة الغرق وقعت مساء الأحد عندما حاول الطالبان إنقاذ طفلين أمريكيين غرقا في نهر واجها مشكلات مع تيارات مياه نهر شيكوبي، فيما خرج الطفلان سالمين من النهر، وذلك في مدينة وليبرهام بولاية ماساشوستس، مبيناً أن الشهيد المبتعث جاسر آل راكة؛ تخصَّص في الهندسة المدنية بكالوريوس بجامعة western New England University ، فيما تخصَّص الشهيد المبتعث ذيب اليامي؛ في الهندسة المدنية بجامعة Hartford University.

وأضاف "إن ما قام به الطالبان الشهيدان من عمل بطولي لهو خير مثال على تمثيل المبتعثين السعوديين القيم الإسلامية والسعودية الأصيلة، ومساعدة الآخرين قدر الإمكان، إلا أن موقفهما البطولي واستشهادهما في حادثة الإنقاذ يعدان مثالاً يُحتذى به، ووساماً على صدر المبتعثين كافة في الولايات المتحدة الأمريكية، ونسأل الله لهما المغفرة ولذويهما الصبر والسلوان."

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