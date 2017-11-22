النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تحالف دعم الشرعية": إحباط محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب

أعلن تنفيذ 25 استهدافاً وتدمير 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط محاولة هجومٍ للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأكّد "التحالف"، استهداف 25 هدفاً، وتدمير 12 آلية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للميليشيات في استخدام زوارق مفخخة، وحذّر من مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه اتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تحالف دعم الشرعية": إحباط محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب
سبق

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط محاولة هجومٍ للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأكّد "التحالف"، استهداف 25 هدفاً، وتدمير 12 آلية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للميليشيات في استخدام زوارق مفخخة، وحذّر من مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه اتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

22 نوفمبر 2021 - 17 ربيع الآخر 1443
08:34 AM

"تحالف دعم الشرعية": إحباط محاولة هجوم للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب

أعلن تنفيذ 25 استهدافاً وتدمير 12 آلية وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
904

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، إحباط محاولة هجومٍ للحوثيين على الجبهة الجنوبية لمأرب.

وأكّد "التحالف"، استهداف 25 هدفاً، وتدمير 12 آلية، وخسائر بشرية تجاوزت 150 عنصراً إرهابياً من ميليشيا الحوثي.

وقال "التحالف"، رصدنا تحركات ونشاطاً عدائياً للميليشيات في استخدام زوارق مفخخة، وحذّر من مؤشرات خطر وشيك على الملاحة والتجارة العالمية بجنوب البحر الأحمر.

وأكّد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه اتخذ إجراءات عملياتية لتحييد التهديد البحري وضمان حرية الملاحة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,739
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,275
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,215
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,259

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي
المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

المخالفات المرورية صعبة السـداد..!!

محمد الصيعري
الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

الحضور الوالدي.. هنا ولا مو هنا؟

مها عبدالله الحقباني
إنجازات قائد استثنائي

إنجازات قائد استثنائي

ماجد البريكان
في معنى أن تكون حرًّا

في معنى أن تكون حرًّا

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة