صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
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"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكةصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-10-06
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:04 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:41 PM
"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران
صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.
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