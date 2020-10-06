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"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة
سبق

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:04 PM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
04:41 PM

"تحالف دعم الشرعية" : اعتراض وتدمير طائرة دون طيار "مفخخة" أطلقتها مليشيا الحوثي باتجاه المملكة

تستهدف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الثلاثاء) من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

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