النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مختص: السعودية بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية

أكد أنها تشهد العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية القطاع

أكد متخصص في صناعة الأفلام أن قطاع صناعة السينما في السوق السعودي يشهد نموًّا سريعًا ومتناميًا على المستوى المحلي والعالمي؛ مما يخلق بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية، خصوصًا أن المملكة تشهد في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم شكل جديد من وسائل الترفيه وخلق بيئة تنافسية للشركات المشغلة والتأثير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز القوة السعودية الناعمة من خلال إنتاج الأفلام.

وأوضح حسام المطيري الذي يملك حساب "فيلم وقصة @MovSto" المهتم في صناعة محتوى السينما والأفلام عبر منصة تويتر، أن تفاعل الجمهور السعودي مع الأفلام السينمائية الجديدة سواءً المحلية أو العالمية كبير جدًّا، ويعكس مدى شغف وتعطش الجمهور السعودي للمزيد من الأفلام السينمائية، خاصة أن المملكة شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من دور السينما في مختلف مناطق المملكة؛ مما يؤكد أهمية هذا القطاع بالمشاركة في تعزيز جودة الحياة ومدى الحاجة لتطوير هذا القطاع عبر استضافة العديد من الشركات العالمية الكبرى المهتمة في صناعة السينما والمهرجانات المتخصصة في هذا القطاع.

يذكر أن المملكة شهدت مؤخرًا إقبال عدد من الشركات العالمية لبدء تصوير أفلام سينمائية في عدد من مناطق المملكة؛ أبرزها مدينتا نيوم والعلا التي تمتلك تنوعًا بيئيًّا وجغرافيًّا؛ مما ينعش سوق الأفلام والسينما في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مختص: السعودية بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية
سبق

أكد متخصص في صناعة الأفلام أن قطاع صناعة السينما في السوق السعودي يشهد نموًّا سريعًا ومتناميًا على المستوى المحلي والعالمي؛ مما يخلق بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية، خصوصًا أن المملكة تشهد في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم شكل جديد من وسائل الترفيه وخلق بيئة تنافسية للشركات المشغلة والتأثير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز القوة السعودية الناعمة من خلال إنتاج الأفلام.

وأوضح حسام المطيري الذي يملك حساب "فيلم وقصة @MovSto" المهتم في صناعة محتوى السينما والأفلام عبر منصة تويتر، أن تفاعل الجمهور السعودي مع الأفلام السينمائية الجديدة سواءً المحلية أو العالمية كبير جدًّا، ويعكس مدى شغف وتعطش الجمهور السعودي للمزيد من الأفلام السينمائية، خاصة أن المملكة شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من دور السينما في مختلف مناطق المملكة؛ مما يؤكد أهمية هذا القطاع بالمشاركة في تعزيز جودة الحياة ومدى الحاجة لتطوير هذا القطاع عبر استضافة العديد من الشركات العالمية الكبرى المهتمة في صناعة السينما والمهرجانات المتخصصة في هذا القطاع.

يذكر أن المملكة شهدت مؤخرًا إقبال عدد من الشركات العالمية لبدء تصوير أفلام سينمائية في عدد من مناطق المملكة؛ أبرزها مدينتا نيوم والعلا التي تمتلك تنوعًا بيئيًّا وجغرافيًّا؛ مما ينعش سوق الأفلام والسينما في المملكة.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
08:17 PM

مختص: السعودية بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية

أكد أنها تشهد العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية القطاع

A A A
محمد حضاض - جدة
1
191

أكد متخصص في صناعة الأفلام أن قطاع صناعة السينما في السوق السعودي يشهد نموًّا سريعًا ومتناميًا على المستوى المحلي والعالمي؛ مما يخلق بيئة خصبة وجاذبة لصناعة الأفلام السينمائية العالمية، خصوصًا أن المملكة تشهد في السنوات الأخيرة العديد من المبادرات الحكومية والخاصة بهدف تنمية هذا القطاع وتقديم شكل جديد من وسائل الترفيه وخلق بيئة تنافسية للشركات المشغلة والتأثير الاجتماعي الإيجابي وتعزيز القوة السعودية الناعمة من خلال إنتاج الأفلام.

وأوضح حسام المطيري الذي يملك حساب "فيلم وقصة @MovSto" المهتم في صناعة محتوى السينما والأفلام عبر منصة تويتر، أن تفاعل الجمهور السعودي مع الأفلام السينمائية الجديدة سواءً المحلية أو العالمية كبير جدًّا، ويعكس مدى شغف وتعطش الجمهور السعودي للمزيد من الأفلام السينمائية، خاصة أن المملكة شهدت مؤخرًا افتتاح العديد من دور السينما في مختلف مناطق المملكة؛ مما يؤكد أهمية هذا القطاع بالمشاركة في تعزيز جودة الحياة ومدى الحاجة لتطوير هذا القطاع عبر استضافة العديد من الشركات العالمية الكبرى المهتمة في صناعة السينما والمهرجانات المتخصصة في هذا القطاع.

يذكر أن المملكة شهدت مؤخرًا إقبال عدد من الشركات العالمية لبدء تصوير أفلام سينمائية في عدد من مناطق المملكة؛ أبرزها مدينتا نيوم والعلا التي تمتلك تنوعًا بيئيًّا وجغرافيًّا؛ مما ينعش سوق الأفلام والسينما في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,180
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,800
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,971
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,434

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

التسلل.. صداع مزمن يؤرق أجهزة الأمن

علي آل شرمة
هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

هل تحوَّل الطلاق إلى "داحس والغبراء"..!!

ماجد الحربي
عسير.. لم تعد العالمية صعبة

عسير.. لم تعد العالمية صعبة

حسن آل عمير
مجاعة اللمس!

مجاعة اللمس!

مها عبدالله الحقباني
محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

محمد بن سلمان ينطلق بعسير للمستقبل

سعيد آل جندب
نجاحات رغم التحديات

نجاحات رغم التحديات

حواء القرني
العَلَم الذي لا يُنكَّس

العَلَم الذي لا يُنكَّس

مها الجبر
المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

المجتمعات العمرانية الحديثة وشركة الإسكان..!

عبدالرحمن المرشد
اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

اليوم الوطني الـ91.. سيرة ومسيرة

علي آل شرمة
عزة دين وحب وطن

عزة دين وحب وطن

نجد المري
المملكة.. هي لنا دار!

المملكة.. هي لنا دار!

صالح مطر الغامدي
اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

اليوم يومك.. والزمان زمانك يا وطني

بندر مغرم الشهري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة