ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل. وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المحلات في سوق الثلاثاء حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد الذي تم إعادة تعبئته في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه. وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي كان مجهزًا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت . وأشار الحميدي إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علمًا بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها، لافتاً أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أمانة عسير تضبط مستودعًا للعسل المغشوش قبل تسويقه عبر الإنترنت محمد طيران سبق 2020-04-23 ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل.



وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المحلات في سوق الثلاثاء حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد الذي تم إعادة تعبئته في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه.



وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي كان مجهزًا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت .



وأشار الحميدي إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علمًا بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها، لافتاً أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441 04:04 PM

أمانة عسير تضبط مستودعًا للعسل المغشوش قبل تسويقه عبر الإنترنت مضى على انتهاء صلاحيته أكثر من 5 سنوات وتديره عدد من عمالة وافدة





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ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل.



وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المحلات في سوق الثلاثاء حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد الذي تم إعادة تعبئته في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه.



وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي كان مجهزًا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت .



وأشار الحميدي إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علمًا بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها، لافتاً أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.