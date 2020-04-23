النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمانة عسير تضبط مستودعًا للعسل المغشوش قبل تسويقه عبر الإنترنت

مضى على انتهاء صلاحيته أكثر من 5 سنوات وتديره عدد من عمالة وافدة

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المحلات في سوق الثلاثاء حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد الذي تم إعادة تعبئته في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي كان مجهزًا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت .

وأشار الحميدي إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علمًا بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها، لافتاً أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

أمانة عسير

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمانة عسير تضبط مستودعًا للعسل المغشوش قبل تسويقه عبر الإنترنت
سبق

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المحلات في سوق الثلاثاء حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد الذي تم إعادة تعبئته في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي كان مجهزًا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت .

وأشار الحميدي إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علمًا بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها، لافتاً أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

23 إبريل 2020 - 30 شعبان 1441
04:04 PM

أمانة عسير تضبط مستودعًا للعسل المغشوش قبل تسويقه عبر الإنترنت

مضى على انتهاء صلاحيته أكثر من 5 سنوات وتديره عدد من عمالة وافدة

A A A
محمد طيران - عسير
5
10,975

ضبطت الفرق الرقابية في أمانة منطقة عسير أحد المحلات في سوق الثلاثاء بمدينة أبها حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي أن الفرق الرقابية وخلال جولاتها اليومية ضبطت أحد المحلات في سوق الثلاثاء حوله عدد من العمالة الوافدة إلى مستودع للعسل، وبعد تفتيش الموقع اتضح وجود كميات من العسل الفاسد الذي تم إعادة تعبئته في عبوات واستخدام ملصقات لتسويقه.

وأضاف الدكتور الحميدي أنه تم رصد عدم توفر الاشتراطات اللازمة للتخزين والتعبئة، فضلاً عن سوء النظافة في الموقع، مبينًا أن الكميات التي تم ضبطها في الموقع تقدر بنحو 2200 كجم من العسل الفاسد وغير الصالح للاستخدام الآدمي كان مجهزًا لتسويقه عبر مواقع الإنترنت .

وأشار الحميدي إلى أن المضبوطات تم تحضيرها بتواريخ صلاحية حديثة علمًا بأنه قد مضى على انتهاء صلاحيتها أكثر من 5 سنوات، وذلك بعد سحب عينات للتأكد من صلاحيتها، لافتاً أنه تم إتلاف المضبوطات لعدم صالحيتها للاستهلاك الآدمي، فيما تم غلق الموقع وتسليم العمالة لوحدة الضبط لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,518
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,537
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,604

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة
"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

"كورونا" وإنصاف المعلمين..!!

ساير المنيعي
أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

أمننا الغذائي.. كيف يتحقق في زمن كورونا؟

عبدالرحمن المرشد
حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

حظر التجوُّل وجماح المراهقين..!!

عبدالغني الشيخ
محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

محنة شديدة علَّمتنا مواقف عديدة

سارة الجهني
حراج التشهير بالناس

حراج التشهير بالناس

أحمد عجب
الوزير الناجح لم يرسب!

الوزير الناجح لم يرسب!

ماجد البريكان
الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

الـطـــيران فـي أجـــــواء كورونـا

منيف الحربي
سلطان وبصيرة العطاء

سلطان وبصيرة العطاء

علاء الدين براده
السناب والمحتوى الأجوف!

السناب والمحتوى الأجوف!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة