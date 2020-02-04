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"موانئ" تمدّد فترة استقبال عروض منطقة الخُمرة اللوجستية

نظراً للطلبات المقدمة من المهتمين بالاستثمار في المنطقة

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تمديد فترة استقبال العروض الفنية والمالية لمشروع منطقة الخُمرة اللوجستية حتى تاريخ 31 / 3 / 2020، وذلك نظراً للطلبات المقدمة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار بالمنطقة.

وتُعد منطقة الخُمرة الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمساحة 2,378,085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1.265.832 م2، التي سيتم تنفيذها عن طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص عبر نظام التأجير المتغير، مما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري.

وتُسهم منطقة الخُمرة اللوجستية في ترسيخ موقع المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتتميز المنطقة بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها الإستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيُسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين قارات العالم الثلاث.

وتتمتع المنطقة بشبكة طرق عالية الكفاءة في الربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي، وكذلك وقوعها على مقربة من مسار الجسر البري المتوقع ومع مختلف طرق مدن المملكة الرئيسة، إلى جانب قربها من المسارات التجارية العالمية عالية القيمة.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعدت خطة إستراتيجية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة لزيادة حركة التبادل التجاري عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلاً عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص.

الهيئة العامة للموانئ موانئ منطقة الخمرة اللوجستية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"موانئ" تمدّد فترة استقبال عروض منطقة الخُمرة اللوجستية
سبق

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تمديد فترة استقبال العروض الفنية والمالية لمشروع منطقة الخُمرة اللوجستية حتى تاريخ 31 / 3 / 2020، وذلك نظراً للطلبات المقدمة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار بالمنطقة.

وتُعد منطقة الخُمرة الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمساحة 2,378,085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1.265.832 م2، التي سيتم تنفيذها عن طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص عبر نظام التأجير المتغير، مما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري.

وتُسهم منطقة الخُمرة اللوجستية في ترسيخ موقع المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتتميز المنطقة بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها الإستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيُسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين قارات العالم الثلاث.

وتتمتع المنطقة بشبكة طرق عالية الكفاءة في الربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي، وكذلك وقوعها على مقربة من مسار الجسر البري المتوقع ومع مختلف طرق مدن المملكة الرئيسة، إلى جانب قربها من المسارات التجارية العالمية عالية القيمة.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعدت خطة إستراتيجية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة لزيادة حركة التبادل التجاري عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلاً عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص.

04 فبراير 2020 - 10 جمادى الآخر 1441
12:51 PM

"موانئ" تمدّد فترة استقبال عروض منطقة الخُمرة اللوجستية

نظراً للطلبات المقدمة من المهتمين بالاستثمار في المنطقة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ"، تمديد فترة استقبال العروض الفنية والمالية لمشروع منطقة الخُمرة اللوجستية حتى تاريخ 31 / 3 / 2020، وذلك نظراً للطلبات المقدمة من المستثمرين والمهتمين بالاستثمار بالمنطقة.

وتُعد منطقة الخُمرة الأكبر للخدمات اللوجستية المتكاملة في المملكة بمساحة 2,378,085 م2، وبإجمالي مسطحات بناء تصل إلى 1.265.832 م2، التي سيتم تنفيذها عن طريق الاستثمار من قبل القطاع الخاص عبر نظام التأجير المتغير، مما سيجعل منها بوابة لوجستية رئيسة لتعزيز موقع المملكة في حركة التبادل التجاري وخريطة النقل البحري.

وتُسهم منطقة الخُمرة اللوجستية في ترسيخ موقع المملكة كمركزٍ للخدمات اللوجستية من خلال توفير بنية تحتية متقدمة وخدمات ذات قيمة مضافة، وبما يرفع تنافسية المملكة العالمية على الصعيدين الاستثماري والخدماتي، تماشياً مع ركائز وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتتميز المنطقة بقربها من خطوط التجارة الدولية وبموقعها الإستراتيجي في جنوب محافظة جدة وعلى مقربة من ميناء جدة الإسلامي، مما سيُسهم في جعل المملكة منصة لوجستية عالمية ومحور ربط بين قارات العالم الثلاث.

وتتمتع المنطقة بشبكة طرق عالية الكفاءة في الربط بين ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي، وكذلك وقوعها على مقربة من مسار الجسر البري المتوقع ومع مختلف طرق مدن المملكة الرئيسة، إلى جانب قربها من المسارات التجارية العالمية عالية القيمة.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ أعدت خطة إستراتيجية بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لقدراتها وإمكاناتها المتطورة وطاقاتها الاستيعابية في الموانئ السعودية عبر توفير خدمات لوجستية متكاملة ومتطورة لزيادة حركة التبادل التجاري عن طريق تقديم تسهيلات تجارية ومناطق إيداع وإعادة تصدير متاحة للعالم، فضلاً عن توفير خدمات تنافسية للقطاع الخاص.

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