"السعودية للكهرباء": مشروع إيصال الخدمة لمركز الملك سلمان نُفّذ بعد اعتماد مساره من الجهات المتخصصة

أكدت حرصها على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة

أكدت الشركة السعودية للكهرباء حرصها على اتباع أعلى معايير الأمن والسلامة خلال عملية إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين، مشيرة إلى أن جميع مسارات الشبكة وأعمدة الكهرباء لا يتم تركيبها في الطرق والشوارع قبل الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وبينت الشركة في ردها على الخبر المنشور في "سبق" بعنوان "في حرم "طريق الجنوب" بالباحة.. أعمدة كهرباء تنذر بالخطر"، أن المشروع تمت دراسة منذ عدة شهور عن طريق مهندسين متخصصين من الشركة مع مراعاة أن يكون حرم الطريق آمناً، إضافة إلى الحفاظ على أملاك المواطنين.

وأشارت الشركة إلى أنه من منطلق حرصها على المزيد من إجراءات ومعايير السلامة سوف تعمل على وضع وسائل حماية في مواقع محددة لحماية المارة والشبكة من أي مخاطر محتملة، مضيفة أنه تم تبني هذا المسار عن طريق وزارة النقل بالرغم من طبيعة المنطقة الجبلية الوعرة، نظراً لأهمية المشروع.