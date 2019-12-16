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#أمطار_الرياض .. القوات الخاصة لأمن الطرق تحذّر قائدي المركبات

دعت عقب الهطولات والتنبيه المتقدم إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تشهده المنطقة من أمطار.

وقالت عبر حسابها على "تويتر" اليوم: تنبيه .. يُرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة وتحديثاً لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

أمطار الرياض أمطار حالة الطقس الأرصاد أمن الطرق القوات الخاصة لأمن الطرق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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#أمطار_الرياض .. القوات الخاصة لأمن الطرق تحذّر قائدي المركبات
سبق

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تشهده المنطقة من أمطار.

وقالت عبر حسابها على "تويتر" اليوم: تنبيه .. يُرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة وتحديثاً لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

16 ديسمبر 2019 - 19 ربيع الآخر 1441
10:46 AM

#أمطار_الرياض .. القوات الخاصة لأمن الطرق تحذّر قائدي المركبات

دعت عقب الهطولات والتنبيه المتقدم إلى تهدئة السرعة وأخذ الحيطة والحذر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,253

دعت القوات الخاصة لأمن الطرق، سالكي الطرق بمنطقة الرياض؛ إلى أخذ الحيطة والحذر؛ نتيجة ما تشهده المنطقة من أمطار.

وقالت عبر حسابها على "تويتر" اليوم: تنبيه .. يُرجى من مستخدمي الطرق بمنطقة الرياض أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للأمطار المتوسطة التي تشهدها بعض الطرق بالمنطقة مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت تنبيهاً متقدماً للمنطقة وتحديثاً لموقع وفترة الإنذار لاستمرار حالة أمطار متوسطة إلى غزيرة مع رياح نشطة وشبه انعدام للرؤية وتساقط للبَرَد وسيول حتى الرابعة مساء اليوم، بالدوادمي والزلفي والعاصمة والغاط والقويعية والمجمعة وثادق وشقراء وعفيف.

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