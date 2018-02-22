ثمّن سليمان الثنيان نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدعوة التي تلقتها "كاوست" من المسؤولين عن قطار الحرمين في منطقة مكة المكرمة للقيام برحلة تجريبية عبر القطار، والتي انطلقت صباح الخميس من محطة التحكم والسيطرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى محطة المدينة المنورة وكان على متنها 60 شخصاً يتقدمهم الثنيان وعدد آخر من قيادات وموظفي الجامعة. وقال الثنيان: نشكر المسؤولين عن قطار الحرمين على هذه المبادرة وتعريف "كاوست" وأعضائها الذين يشكلون أكثر من 100 جنسية حول العالم بالإنجازات التنموية للمملكة في هذا العهد الميمون في ظل قيادة والدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله. واستغرقت الرحلة 90 دقيقة حتى وصولهم إلى محطة المدينة، وحظي الضيوف باستقبال رسمي من مدير المحطة الدكتور نايف شعبين، ثم تفرغ بعدها أعضاء كاوست لزيارة معالم المدينة المنورة مثل الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية الشهيرة ذات القيمة الكبيرة التي شهد أعضاء جامعة الملك عبدالله شرحاً وافياً عنها، إلى أن عادوا إلى مقرهم في ثول وتعلو ملامحهم علامات السعادة والسرور والطمأنينة على المستقبل.

"كاوست" تجرّب قطار الحرمين من محطة عبدالله الاقتصادية إلى المدينة ظافر الشهري سبق 2018-02-22 ثمّن سليمان الثنيان نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدعوة التي تلقتها "كاوست" من المسؤولين عن قطار الحرمين في منطقة مكة المكرمة للقيام برحلة تجريبية عبر القطار، والتي انطلقت صباح الخميس من محطة التحكم والسيطرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى محطة المدينة المنورة وكان على متنها 60 شخصاً يتقدمهم الثنيان وعدد آخر من قيادات وموظفي الجامعة.



وقال الثنيان: نشكر المسؤولين عن قطار الحرمين على هذه المبادرة وتعريف "كاوست" وأعضائها الذين يشكلون أكثر من 100 جنسية حول العالم بالإنجازات التنموية للمملكة في هذا العهد الميمون في ظل قيادة والدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.



واستغرقت الرحلة 90 دقيقة حتى وصولهم إلى محطة المدينة، وحظي الضيوف باستقبال رسمي من مدير المحطة الدكتور نايف شعبين، ثم تفرغ بعدها أعضاء كاوست لزيارة معالم المدينة المنورة مثل الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية الشهيرة ذات القيمة الكبيرة التي شهد أعضاء جامعة الملك عبدالله شرحاً وافياً عنها، إلى أن عادوا إلى مقرهم في ثول وتعلو ملامحهم علامات السعادة والسرور والطمأنينة على المستقبل.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439 10:53 PM

"كاوست" تجرّب قطار الحرمين من محطة عبدالله الاقتصادية إلى المدينة استغرقت 90 دقيقة وعلى متنها 60 شخصاً من قيادات الجامعة يتقدمهم "الثنيان"





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ثمّن سليمان الثنيان نائب رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية الدعوة التي تلقتها "كاوست" من المسؤولين عن قطار الحرمين في منطقة مكة المكرمة للقيام برحلة تجريبية عبر القطار، والتي انطلقت صباح الخميس من محطة التحكم والسيطرة في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية إلى محطة المدينة المنورة وكان على متنها 60 شخصاً يتقدمهم الثنيان وعدد آخر من قيادات وموظفي الجامعة.



وقال الثنيان: نشكر المسؤولين عن قطار الحرمين على هذه المبادرة وتعريف "كاوست" وأعضائها الذين يشكلون أكثر من 100 جنسية حول العالم بالإنجازات التنموية للمملكة في هذا العهد الميمون في ظل قيادة والدنا مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله.



واستغرقت الرحلة 90 دقيقة حتى وصولهم إلى محطة المدينة، وحظي الضيوف باستقبال رسمي من مدير المحطة الدكتور نايف شعبين، ثم تفرغ بعدها أعضاء كاوست لزيارة معالم المدينة المنورة مثل الأماكن المقدسة والمواقع التاريخية الشهيرة ذات القيمة الكبيرة التي شهد أعضاء جامعة الملك عبدالله شرحاً وافياً عنها، إلى أن عادوا إلى مقرهم في ثول وتعلو ملامحهم علامات السعادة والسرور والطمأنينة على المستقبل.