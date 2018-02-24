قبيلة عثمان بني بشر تحتفل بالشيخ "ابن ثقفان"

أقامت قبيلة عثمان بني بشر، مساء أمس، احتفالاً لتكريم الشيخ رياض بن سعيد بن ثقفان؛ بمناسبة تنصيبه شيخاً لشمل قبائل بني بشر وجنب بن سعد خلفاً لوالده -رحمه الله- وذلك بحضور عدد من مشايخ القبائل ونواب القرى والأعيان والأهالي.

وأعرب الشيخ رياض بن ثقفان في كلمة له عن عظيم شكره وتقديره لأهالي عثمان بني بشر على ما وجده من الجميع من كرم الضيافة وحسن الاستقبال والتنظيم.