ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية

كسب فلامنغو بهدف نظيف

حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.