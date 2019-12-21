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ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية

كسب فلامنغو بهدف نظيف

حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.

كأس العالم للأندية ليفربول فلامنجو كأس العالم للأندية 2019

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية
سبق

حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.

21 ديسمبر 2019 - 24 ربيع الآخر 1441
11:25 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2019 - 25 ربيع الآخر 1441
01:33 AM

ليفربول الإنجليزي بطلاً لكأس العالم للأندية

كسب فلامنغو بهدف نظيف

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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6,833

حقَّق فريق ليفربول الإنجليزي لقب كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز مساء السبت (1-0) على فلامنغو البرازيلي في المباراة النهائية التي جرت على ملعب خليفة الدولي.

سجَّل روبرت فيرمينو هدف ليفربول واللقاء الوحيد في الدقيقة الـ(99) من عمر المباراة التي امتدت لشوطَيْن إضافيَيْن.

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