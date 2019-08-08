"الصحة": مركز مناظير متقدم لعلاج الحالات الطارئة بالحج 24 ساعة

أجرى 20 عملية منظار هضمي في مدينة الملك عبدالله

خصصت "الصحة" ممثلة في مدينة الملك عبد الله الطبية بمكة المكرمة؛ مركزاً متقدماً للمناظير يعمل على مدار الساعة؛ لإجراء عمليات المناظير العاجلة للحالات الطارئة خلال موسم الحج.



وأجرى المركز خلال موسم حج هذا العام، أكثر من ٢٠ عملية منظار تخصصي للحجاج حتى الآن، بالإضافة إلى عمل الحالات اليومية للمواطنين كمركز مناظير مرجعي للمنطقة.



كما يقدم المركز عددًا من الخدمات؛ منها خدمات تشخيصية لحالات أمراض الجهاز الهضمي العلوي والسفلي وأمراض الكبد، وبخاصة المناظير الداخلية العلاجية، ومنظار الكبسولة، إضافة للتعامل المتكرر مع حالات نزيف الجهاز الهضمي العلوي والسفلي، وحالات انسداد الجهاز الهضمي بالأورام، وتعالج بوضع دعامات تحت مراقبة الأشعة والمناظير.



ويستقبل المركز المتخصص حالات التهاب القنوات الصفراوية، أو التهاب البنكرياس، وفي مثل هذه الحالات يُستخدم نوع متقدم من المناظير، يتمثّل في التنظير المجهري للقنوات الصفراوية، وتعالج الانسدادات والحصوات، إما بالطريقة الميكانيكية لإزالة الحصوات أو باستخدام منظار متخصص للقناة الصفراوية، يتم من خلاله التأكُّد من وجود الحصوة، ومن ثم استخدام الليزر لتفتيت الحصى وإزالتها وتنظيف القناة.



يذكر أن مركزَي "صحة الجهاز الهضمي والكبد" و"المناظير المتقدمة بمدينة الملك عبد الله الطبية"، ضمن أكبر المراكز المتخصصة بالمناظير؛ لكثرة غرف العمليات المجهزة بالمناظير المتقدمة والمتطورة بهما، والعدد الكبير للاستشاريين، والاستشاريين المساعدين، ووجود طاقم تمريض متخصص، وأسرة لاستقبال حالات يومية خاصة بالمناظير.



ويقدّم المركز خدمات علاجية لحالات أورام البنكرياس والكبد، بداية من التشخيص إلى العلاج، ومتابعة حالات زراعة الكبد. وحقّق العديد من الإنجازات في المشاركة بأوراق علمية في مؤتمرات إقليمية ودولية، وأقام ندوات متخصصة في مجال أمراض الجهاز الهضمي والكبد.