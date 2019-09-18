النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فُرص استثمارية بمواقف حجز السيارات بالعاصمة المقدسة

"تجارية – خدمية"

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمارات البلدية؛ عن طرح فُرص استثمارية بمكة المكرمة (تجارية – خدمية)؛ وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة، إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها عبر الموقع الإلكتروني "بلدي": www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي "فُرص"، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
فُرص استثمارية بمواقف حجز السيارات بالعاصمة المقدسة
سبق

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمارات البلدية؛ عن طرح فُرص استثمارية بمكة المكرمة (تجارية – خدمية)؛ وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة، إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها عبر الموقع الإلكتروني "بلدي": www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي "فُرص"، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.

18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441
05:51 PM

فُرص استثمارية بمواقف حجز السيارات بالعاصمة المقدسة

"تجارية – خدمية"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
1
5,161

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمارات البلدية؛ عن طرح فُرص استثمارية بمكة المكرمة (تجارية – خدمية)؛ وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.

ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة، إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها عبر الموقع الإلكتروني "بلدي": www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي "فُرص"، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,711
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,943
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,894
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
35,457

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

لِمَ تأخرت وزارة التعليم؟

جمعان الكرت
الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

الغباء الإيراني.. والصبر السعودي

ماجد البريكان
الفجوة بين الإدارة والتعليم

الفجوة بين الإدارة والتعليم

محمد المالكي
كيف أكتشف موهبة طفلي؟

كيف أكتشف موهبة طفلي؟

مها عبدالله الحقباني
التهاون حل

التهاون حل

نورة الجايز
"صدارة فقط"

"صدارة فقط"

بدر الغامدي
التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

التوظيف وشهادة "سـادس ب"..!!

محمد الصيـعري
الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

الطالب.. قتيل التسيب الوظيفي

عبدالغني الشيخ
مطلوب في موسم الرياض..!

مطلوب في موسم الرياض..!

سعيد آل جندب
إيقاف طلبات الكهرباء!!

إيقاف طلبات الكهرباء!!

صالح مطر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة