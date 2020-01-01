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أخضر تحت 23 يكمل جاهزيته لمواجهة تايلاند

يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تدريباته بمعسكره الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).


وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد ذات أهداف تكتيكية، والتي انطلقت بتمرين على التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة مصغّرة.


يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة المشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد المقرن، وكان في استقبال البعثة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بالإنابة خالد الفارس.


ويواصل "الأخضر" غداً الخميس تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب تايلاند بعد غدٍ الجمعة في ختام برنامج الإعداد لكأس آسيا، قبيل انطلاق منافسات البطولة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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أخضر تحت 23 يكمل جاهزيته لمواجهة تايلاند
سبق

يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تدريباته بمعسكره الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).


وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد ذات أهداف تكتيكية، والتي انطلقت بتمرين على التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة مصغّرة.


يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة المشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد المقرن، وكان في استقبال البعثة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بالإنابة خالد الفارس.


ويواصل "الأخضر" غداً الخميس تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب تايلاند بعد غدٍ الجمعة في ختام برنامج الإعداد لكأس آسيا، قبيل انطلاق منافسات البطولة.

01 يناير 2020 - 6 جمادى الأول 1441
11:22 PM

أخضر تحت 23 يكمل جاهزيته لمواجهة تايلاند

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يواصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً تدريباته بمعسكره الإعدادي بتايلاند الذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2020، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).


وأدى لاعبو "الأخضر" مساء اليوم حصتهم التدريبية تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد ذات أهداف تكتيكية، والتي انطلقت بتمرين على التمرير والاستحواذ على الكرة، أعقب ذلك مناورة مصغّرة.


يُذكر أن بعثة المنتخب السعودي وصلت صباح اليوم الأربعاء إلى العاصمة التايلاندية بانكوك برئاسة المشرف العام على المنتخبات السنية الدكتور خالد المقرن، وكان في استقبال البعثة القائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية لدى مملكة تايلاند بالإنابة خالد الفارس.


ويواصل "الأخضر" غداً الخميس تدريباته تحضيراً لمواجهة منتخب تايلاند بعد غدٍ الجمعة في ختام برنامج الإعداد لكأس آسيا، قبيل انطلاق منافسات البطولة.

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