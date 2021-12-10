عودة الدوري: الهلال لتضييق الخناق على المتصدر .. والنصر لمواصلة تحقيق الانتصارات

تدور عجلة الدوري من جديد، اليوم الجمعة، بعد فترة توقف مشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب فيفا 2021 بقطر بإقامة مواجهتين مؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم . النصر - الطائي يحل النصر السابع بـ17 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الطائي متذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل عند الساعة (3:20) مساءً. يتطلع النصر لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصارات للتقدم أكثر في جدول الترتيب والاقتراب من رباعي المقدمة لمصالحة وإسعاد جماهيره الغير راضية عن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وأيضاً للخروج من دوامة المشاكل الإدارية والفنية الملازمة له في منافسة الدوري. الأصفر عانى من سوء النتائج في أربع جولات متتالية والتي سبقت لقاء الأهلي حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما لذا يبحث عن فوز يعيده إلى أجواء المنافسة على اللقب على اعتبار أنه مازال يملك مواجهة مؤجلة بخلاف مباراة الطائي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال. في المقابل لن تكون مهمة الطائي الراغب بالابتعاد أكثر عن مناطق الخطر سهلة أبداً في ظل مواجهته للنصر الباحث عن انتصار ينعش من آماله في المنافسة فأصحاب الضيافة يبحثون عن انتصار يمهد طريقهم للهروب من مؤخرة الترتيب العام . الهلال - الفيحاء على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يستضيف الهلال رابع الترتيب بـ20 نقطة منافسه في جدول الترتيب الفيحاء الخامس برصيد 18 نقطة عند الساعة (5:40) مساءً. يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات للاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة وتضييق الخناق على المتصدر كونه يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين غير لقاء الغد، أمام النصر والاتحاد فالفوز بهما كفيل بأن يضعه في الصدارة. إلى الآن لم يظهر حامل اللقب بالشكل المطلوب في الدوري على الرغم من حصده لقب دوري أبطال آسيا الشهر الفائت فهو يعاني من تذبذب في المستوى والنتائج حيث لعب 10 مباريات في الدوري حصيلته كانت 5 انتصارات وتعادل في مثلها آخرها أمام أبها في الجولة 13 من الدوري. في حين يبحث الفيحاء عن استعادة توازنه وتصحيح المسار لإيقاف نزيف النقاط عقب أدائه المتذبذب في الجولتين الأخيرتين حيث خسر من ضمك وتعادل أمام التعاون للبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب أو على أقل تقدير خطف مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.

عودة الدوري: الهلال لتضييق الخناق على المتصدر .. والنصر لمواصلة تحقيق الانتصارات محمود الحمد سبق 2021-12-10 تدور عجلة الدوري من جديد، اليوم الجمعة، بعد فترة توقف مشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب فيفا 2021 بقطر بإقامة مواجهتين مؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .



النصر - الطائي

يحل النصر السابع بـ17 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الطائي متذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل عند الساعة (3:20) مساءً.



يتطلع النصر لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصارات للتقدم أكثر في جدول الترتيب والاقتراب من رباعي المقدمة لمصالحة وإسعاد جماهيره الغير راضية عن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وأيضاً للخروج من دوامة المشاكل الإدارية والفنية الملازمة له في منافسة الدوري.



الأصفر عانى من سوء النتائج في أربع جولات متتالية والتي سبقت لقاء الأهلي حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما لذا يبحث عن فوز يعيده إلى أجواء المنافسة على اللقب على اعتبار أنه مازال يملك مواجهة مؤجلة بخلاف مباراة الطائي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال.



في المقابل لن تكون مهمة الطائي الراغب بالابتعاد أكثر عن مناطق الخطر سهلة أبداً في ظل مواجهته للنصر الباحث عن انتصار ينعش من آماله في المنافسة فأصحاب الضيافة يبحثون عن انتصار يمهد طريقهم للهروب من مؤخرة الترتيب العام .



الهلال - الفيحاء

على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يستضيف الهلال رابع الترتيب بـ20 نقطة منافسه في جدول الترتيب الفيحاء الخامس برصيد 18 نقطة عند الساعة (5:40) مساءً.



يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات للاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة وتضييق الخناق على المتصدر كونه يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين غير لقاء الغد، أمام النصر والاتحاد فالفوز بهما كفيل بأن يضعه في الصدارة.



إلى الآن لم يظهر حامل اللقب بالشكل المطلوب في الدوري على الرغم من حصده لقب دوري أبطال آسيا الشهر الفائت فهو يعاني من تذبذب في المستوى والنتائج حيث لعب 10 مباريات في الدوري حصيلته كانت 5 انتصارات وتعادل في مثلها آخرها أمام أبها في الجولة 13 من الدوري.



في حين يبحث الفيحاء عن استعادة توازنه وتصحيح المسار لإيقاف نزيف النقاط عقب أدائه المتذبذب في الجولتين الأخيرتين حيث خسر من ضمك وتعادل أمام التعاون للبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب أو على أقل تقدير خطف مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.

10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 01:49 AM

عودة الدوري: الهلال لتضييق الخناق على المتصدر .. والنصر لمواصلة تحقيق الانتصارات في مواجهتين مؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري المحترفين





A A A





2 مشاركة

تدور عجلة الدوري من جديد، اليوم الجمعة، بعد فترة توقف مشاركة الدوليين في بطولة كأس العرب فيفا 2021 بقطر بإقامة مواجهتين مؤجلتين من الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .



النصر - الطائي

يحل النصر السابع بـ17 نقطة ضيفاً ثقيلاً على الطائي متذيل جدول الترتيب بـ10 نقاط على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي في حائل عند الساعة (3:20) مساءً.



يتطلع النصر لمواصلة صحوته وتحقيق الانتصارات للتقدم أكثر في جدول الترتيب والاقتراب من رباعي المقدمة لمصالحة وإسعاد جماهيره الغير راضية عن نتائج الفريق في الآونة الأخيرة وأيضاً للخروج من دوامة المشاكل الإدارية والفنية الملازمة له في منافسة الدوري.



الأصفر عانى من سوء النتائج في أربع جولات متتالية والتي سبقت لقاء الأهلي حيث خسر مباراتين وتعادل في مثلهما لذا يبحث عن فوز يعيده إلى أجواء المنافسة على اللقب على اعتبار أنه مازال يملك مواجهة مؤجلة بخلاف مباراة الطائي ستكون أمام غريمه التقليدي الهلال.



في المقابل لن تكون مهمة الطائي الراغب بالابتعاد أكثر عن مناطق الخطر سهلة أبداً في ظل مواجهته للنصر الباحث عن انتصار ينعش من آماله في المنافسة فأصحاب الضيافة يبحثون عن انتصار يمهد طريقهم للهروب من مؤخرة الترتيب العام .



الهلال - الفيحاء

على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض يستضيف الهلال رابع الترتيب بـ20 نقطة منافسه في جدول الترتيب الفيحاء الخامس برصيد 18 نقطة عند الساعة (5:40) مساءً.



يسعى الهلال لاستعادة نغمة الانتصارات للاقتراب أكثر من ثلاثي المقدمة وتضييق الخناق على المتصدر كونه يملك في جعبته مباراتين مؤجلتين غير لقاء الغد، أمام النصر والاتحاد فالفوز بهما كفيل بأن يضعه في الصدارة.



إلى الآن لم يظهر حامل اللقب بالشكل المطلوب في الدوري على الرغم من حصده لقب دوري أبطال آسيا الشهر الفائت فهو يعاني من تذبذب في المستوى والنتائج حيث لعب 10 مباريات في الدوري حصيلته كانت 5 انتصارات وتعادل في مثلها آخرها أمام أبها في الجولة 13 من الدوري.



في حين يبحث الفيحاء عن استعادة توازنه وتصحيح المسار لإيقاف نزيف النقاط عقب أدائه المتذبذب في الجولتين الأخيرتين حيث خسر من ضمك وتعادل أمام التعاون للبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب أو على أقل تقدير خطف مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا.