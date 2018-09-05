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مدير "تعليم جازان" يتفقد مدارس ويبحث وضع المشاريع المتعثرة

التقى محافظين ورؤساء مراكز وشيوخاً وأعياناً واستمع لمطالبهم

بحث مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، مع رئيس مركز الحكامية، وعدد من المشايخ والأعيان بالمركز، وضع المدارس المتعثرة في محاولة لإيجاد الحلول العاجلة لها، وإنشاء مبان جديدة، وتذليل الصعاب الكفيلة بتوفير كل ما يخدم العملية التعليمية.

وتفقد "الأحوس" عدداً من المدارس والمشاريع الجاري تنفيذها في بلدة المضايا التابعة للمركز، وشاهد نسبة الإنجاز فيها.

جاء ذلك خلال تفقد "الأحوس" لعدد من المدارس التابعة للإدارة التعليمية.

ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة على سير الدراسة بمدارس مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، وزار مدرسة العز الابتدائية والمتوسطة والثانوية، واطلع على قاعات الفصول الدراسية وسير العملية التعليمية.

كما تحدث إلى أبنائه الطلاب، وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد، مستعرضاً ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام وتسخير لكافة الإمكانات من أجل دفع عجلة التعليم.

والتقى بمنسوبي مدرسة البيطارية الابتدائية والمتوسطة، وتجول داخل الفصول الدراسية، وشاهد عرضاً لبعض الدروس، وامتدح جهود قائد المدرسة والخدمات التي تقدم من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

واختتم جولته التفقدية بمدارس أحد المسارحة بالالتقاء بمحافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي، وبحث معه سبل التعاون بين التعليم والمحافظة في توفير الأراضي لإقامة مشاريع المباني المدرسية الحديثة في المحافظة.

وأكد خلال لقائه أن تعليم جازان سخر كافة الإمكانات لتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، سواء في محافظة أحد المسارحة أو المحافظات التابعة لتعليم جازان، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير "تعليم جازان" يتفقد مدارس ويبحث وضع المشاريع المتعثرة
سبق

بحث مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، مع رئيس مركز الحكامية، وعدد من المشايخ والأعيان بالمركز، وضع المدارس المتعثرة في محاولة لإيجاد الحلول العاجلة لها، وإنشاء مبان جديدة، وتذليل الصعاب الكفيلة بتوفير كل ما يخدم العملية التعليمية.

وتفقد "الأحوس" عدداً من المدارس والمشاريع الجاري تنفيذها في بلدة المضايا التابعة للمركز، وشاهد نسبة الإنجاز فيها.

جاء ذلك خلال تفقد "الأحوس" لعدد من المدارس التابعة للإدارة التعليمية.

ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة على سير الدراسة بمدارس مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، وزار مدرسة العز الابتدائية والمتوسطة والثانوية، واطلع على قاعات الفصول الدراسية وسير العملية التعليمية.

كما تحدث إلى أبنائه الطلاب، وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد، مستعرضاً ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام وتسخير لكافة الإمكانات من أجل دفع عجلة التعليم.

والتقى بمنسوبي مدرسة البيطارية الابتدائية والمتوسطة، وتجول داخل الفصول الدراسية، وشاهد عرضاً لبعض الدروس، وامتدح جهود قائد المدرسة والخدمات التي تقدم من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

واختتم جولته التفقدية بمدارس أحد المسارحة بالالتقاء بمحافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي، وبحث معه سبل التعاون بين التعليم والمحافظة في توفير الأراضي لإقامة مشاريع المباني المدرسية الحديثة في المحافظة.

وأكد خلال لقائه أن تعليم جازان سخر كافة الإمكانات لتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، سواء في محافظة أحد المسارحة أو المحافظات التابعة لتعليم جازان، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
08:28 PM

مدير "تعليم جازان" يتفقد مدارس ويبحث وضع المشاريع المتعثرة

التقى محافظين ورؤساء مراكز وشيوخاً وأعياناً واستمع لمطالبهم

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محمد طيران - جازان
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بحث مدير تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس، مع رئيس مركز الحكامية، وعدد من المشايخ والأعيان بالمركز، وضع المدارس المتعثرة في محاولة لإيجاد الحلول العاجلة لها، وإنشاء مبان جديدة، وتذليل الصعاب الكفيلة بتوفير كل ما يخدم العملية التعليمية.

وتفقد "الأحوس" عدداً من المدارس والمشاريع الجاري تنفيذها في بلدة المضايا التابعة للمركز، وشاهد نسبة الإنجاز فيها.

جاء ذلك خلال تفقد "الأحوس" لعدد من المدارس التابعة للإدارة التعليمية.

ووقف مدير عام التعليم بالمنطقة على سير الدراسة بمدارس مكتب التعليم بالمسارحة والحرث، وزار مدرسة العز الابتدائية والمتوسطة والثانوية، واطلع على قاعات الفصول الدراسية وسير العملية التعليمية.

كما تحدث إلى أبنائه الطلاب، وحثهم على المثابرة والجد والاجتهاد، مستعرضاً ما تقدمه حكومتنا الرشيدة من اهتمام وتسخير لكافة الإمكانات من أجل دفع عجلة التعليم.

والتقى بمنسوبي مدرسة البيطارية الابتدائية والمتوسطة، وتجول داخل الفصول الدراسية، وشاهد عرضاً لبعض الدروس، وامتدح جهود قائد المدرسة والخدمات التي تقدم من أجل الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب.

واختتم جولته التفقدية بمدارس أحد المسارحة بالالتقاء بمحافظ أحد المسارحة عبدالله الريثي، وبحث معه سبل التعاون بين التعليم والمحافظة في توفير الأراضي لإقامة مشاريع المباني المدرسية الحديثة في المحافظة.

وأكد خلال لقائه أن تعليم جازان سخر كافة الإمكانات لتقديم كل ما يخدم العملية التعليمية، سواء في محافظة أحد المسارحة أو المحافظات التابعة لتعليم جازان، بما يساهم في توفير البيئة التعليمية المناسبة للطلاب والطالبات.

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