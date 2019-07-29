النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تنافس كبير بين المنتجين في مهرجان العسل الدولي السنوي بالباحة

معايير تقييم عالمية والجوائز تشمل 3 أنواع وتصل إلى 6 آلاف ريال

يتنافس المشاركون في مهرجان العسل الدولي السنوي للحصول على الجوائز المالية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، من خلال عرض أفضل ما لديهم من عسل سائل وعسل أقراص شمعية وأيضًا تجهيز الأجنحة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم أن الجائزة تشتمل على ثلاثة أفرع، وهي جائزة أفضل عرض عسل سائل، وجائزة أفضل عرض عسل أقراص شمعية، وجائزة أفضل جناح مشارك في معرض المهرجان.

وأضاف الخازم أن جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل تهدف إلى رفع جودة المنتجات المعروضة سواء من حيث طعم العسل أو طريقة التعبئة والعرض، كما تهدف إلى رفع جودة الأجنحة المشاركة من حيث طريقة العرض والترتيب والمحتويات والمعلومات التي يحتويها الجناح، وأن الجائزة أحدثت نقلة نوعية في المهرجان منذ بدايتها.

وعبر الخازم عن اعتزازه بحرص المتنافسين على حصد جوائز المهرجان التي حققت سمعة عالية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المعايير المستخدمة للتقييم عالمية وهو الذي ساعد المشاركين في المهرجانات السابقة ومنهم سبعة من أعضاء جمعية النحالين التعاونية بالباحة على حصد مراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي عقدت في أوكرانيا وكوريا وتركيا وأبو ظبي واندونيسيا.

وقال إن جوائز المسابقة سوف تمنح للمركز الأول والثاني والثالث في كل فرع من فروعها وتصل الجائزة الواحدة إلى 6000 ريال، بالإضافة إلى ميداليات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقديرية.

وشكر الخازم الشيخ علي المجدوعي على رعايته المادية لهذه الجائزة وعلى الدعم الذي يقدمه لدعم صناعة العسل في المملكة والشكر موصول للزملاء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وجميع المشاركين بها، متمنيًا لهم التوفيق.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تنافس كبير بين المنتجين في مهرجان العسل الدولي السنوي بالباحة
سبق

يتنافس المشاركون في مهرجان العسل الدولي السنوي للحصول على الجوائز المالية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، من خلال عرض أفضل ما لديهم من عسل سائل وعسل أقراص شمعية وأيضًا تجهيز الأجنحة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم أن الجائزة تشتمل على ثلاثة أفرع، وهي جائزة أفضل عرض عسل سائل، وجائزة أفضل عرض عسل أقراص شمعية، وجائزة أفضل جناح مشارك في معرض المهرجان.

وأضاف الخازم أن جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل تهدف إلى رفع جودة المنتجات المعروضة سواء من حيث طعم العسل أو طريقة التعبئة والعرض، كما تهدف إلى رفع جودة الأجنحة المشاركة من حيث طريقة العرض والترتيب والمحتويات والمعلومات التي يحتويها الجناح، وأن الجائزة أحدثت نقلة نوعية في المهرجان منذ بدايتها.

وعبر الخازم عن اعتزازه بحرص المتنافسين على حصد جوائز المهرجان التي حققت سمعة عالية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المعايير المستخدمة للتقييم عالمية وهو الذي ساعد المشاركين في المهرجانات السابقة ومنهم سبعة من أعضاء جمعية النحالين التعاونية بالباحة على حصد مراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي عقدت في أوكرانيا وكوريا وتركيا وأبو ظبي واندونيسيا.

وقال إن جوائز المسابقة سوف تمنح للمركز الأول والثاني والثالث في كل فرع من فروعها وتصل الجائزة الواحدة إلى 6000 ريال، بالإضافة إلى ميداليات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقديرية.

وشكر الخازم الشيخ علي المجدوعي على رعايته المادية لهذه الجائزة وعلى الدعم الذي يقدمه لدعم صناعة العسل في المملكة والشكر موصول للزملاء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وجميع المشاركين بها، متمنيًا لهم التوفيق.

29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
11:06 AM

تنافس كبير بين المنتجين في مهرجان العسل الدولي السنوي بالباحة

معايير تقييم عالمية والجوائز تشمل 3 أنواع وتصل إلى 6 آلاف ريال

A A A
عبدالعزيز الشهري - الرياض
1
1,712

يتنافس المشاركون في مهرجان العسل الدولي السنوي للحصول على الجوائز المالية والميداليات الذهبية والفضية والبرونزية، من خلال عرض أفضل ما لديهم من عسل سائل وعسل أقراص شمعية وأيضًا تجهيز الأجنحة.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان العسل الدولي الثاني عشر والفعاليات المصاحبة الدكتور أحمد الخازم أن الجائزة تشتمل على ثلاثة أفرع، وهي جائزة أفضل عرض عسل سائل، وجائزة أفضل عرض عسل أقراص شمعية، وجائزة أفضل جناح مشارك في معرض المهرجان.

وأضاف الخازم أن جائزة الشيخ علي المجدوعي لدعم صناعة العسل تهدف إلى رفع جودة المنتجات المعروضة سواء من حيث طعم العسل أو طريقة التعبئة والعرض، كما تهدف إلى رفع جودة الأجنحة المشاركة من حيث طريقة العرض والترتيب والمحتويات والمعلومات التي يحتويها الجناح، وأن الجائزة أحدثت نقلة نوعية في المهرجان منذ بدايتها.

وعبر الخازم عن اعتزازه بحرص المتنافسين على حصد جوائز المهرجان التي حققت سمعة عالية على المستوى المحلي والدولي، مؤكدًا أن المعايير المستخدمة للتقييم عالمية وهو الذي ساعد المشاركين في المهرجانات السابقة ومنهم سبعة من أعضاء جمعية النحالين التعاونية بالباحة على حصد مراكز متقدمة في المسابقات الدولية التي عقدت في أوكرانيا وكوريا وتركيا وأبو ظبي واندونيسيا.

وقال إن جوائز المسابقة سوف تمنح للمركز الأول والثاني والثالث في كل فرع من فروعها وتصل الجائزة الواحدة إلى 6000 ريال، بالإضافة إلى ميداليات المهرجان الذهبية والفضية والبرونزية وشهادات تقديرية.

وشكر الخازم الشيخ علي المجدوعي على رعايته المادية لهذه الجائزة وعلى الدعم الذي يقدمه لدعم صناعة العسل في المملكة والشكر موصول للزملاء أعضاء لجنة تحكيم المسابقة وجميع المشاركين بها، متمنيًا لهم التوفيق.

اعلان

بالأرقام

10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
30,258
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
25,371
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
33,331
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
19,202

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قسوة والدي والباب الكبير..

قسوة والدي والباب الكبير..

عبدالغني الشيخ
حملات الحج والأسعار..!

حملات الحج والأسعار..!

حواء القرني
العلاوة السنوية!

العلاوة السنوية!

محمد الغامدي
بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

بكل اللغات "السعودية الأفضل"..

ماجد البريكان
منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

منع الحجاج وتخفيض الخمر يا قطر!!

عبدالرحمن المرشد
ولي العهد ينهض بالرياضة

ولي العهد ينهض بالرياضة

سلطان رديف
التعاون ضـد الأشـرار

التعاون ضـد الأشـرار

محمد الصيـعري
ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

ماذا لو تمنى ابنك واديًا من ذهب؟!

مها عبدالله الحقباني
إعلام.. (هياط)

إعلام.. (هياط)

عبدالله بن خميس العمري
نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

نشكر معالي المعلم ونعتذر..!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة