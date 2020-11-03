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بالفيديو .. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا

اعتقل على مسافة ساعتين بالسيارة من العاصمة

قبضت السلطات النمساوية على شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي خلف أربعة قتلى في العاصمة فينا، مساء أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة "كرونين زيتونج" النمساوية، اليوم (الثلاثاء).

وبينت "كرونين زيتونج" أن التوقيف جرى في مدينة لينتز الواقعة على مسافة تناهز ساعتين بالسيارة من فينا، دون إطلاق نار.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم"، نشر على "يوتيوب" فيديو ذكر أنه لعملية الاعتقال في لينتز.

وشهدت الأحياء المركزية لفينا، أمس سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي.

ووصف مستشار النمسا سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي.

الرئيسية/ أخبار العالم

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بالفيديو .. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا
سبق

قبضت السلطات النمساوية على شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي خلف أربعة قتلى في العاصمة فينا، مساء أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة "كرونين زيتونج" النمساوية، اليوم (الثلاثاء).

وبينت "كرونين زيتونج" أن التوقيف جرى في مدينة لينتز الواقعة على مسافة تناهز ساعتين بالسيارة من فينا، دون إطلاق نار.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم"، نشر على "يوتيوب" فيديو ذكر أنه لعملية الاعتقال في لينتز.

وشهدت الأحياء المركزية لفينا، أمس سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي.

ووصف مستشار النمسا سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي.

03 نوفمبر 2020 - 17 ربيع الأول 1442
08:30 PM

بالفيديو .. القبض على مشتبه بضلوعه في هجوم فينا

اعتقل على مسافة ساعتين بالسيارة من العاصمة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قبضت السلطات النمساوية على شخص يشتبه بضلوعه في الهجوم الإرهابي الذي خلف أربعة قتلى في العاصمة فينا، مساء أمس، بحسب ما ذكرت صحيفة "كرونين زيتونج" النمساوية، اليوم (الثلاثاء).

وبينت "كرونين زيتونج" أن التوقيف جرى في مدينة لينتز الواقعة على مسافة تناهز ساعتين بالسيارة من فينا، دون إطلاق نار.

ووفقاً لـ "روسيا اليوم"، نشر على "يوتيوب" فيديو ذكر أنه لعملية الاعتقال في لينتز.

وشهدت الأحياء المركزية لفينا، أمس سلسلة من عمليات إطلاق نار استهدفت واحدة منها الكنيس اليهودي.

ووصف مستشار النمسا سيباستيان كورتز، الواقعة بالعمل الإرهابي.

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