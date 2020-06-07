بعد قرار الحكومة.. الأرجنتين تستعد لأولمبياد طوكيو

مشدّدة على ضرورة احترام الضوابط الصحية

منحت الحكومة الأرجنتينية، الضوء الأخضر لرياضييها بالعودة إلى التمارين استعدادًا لأولمبياد طوكيو الذي تم ترحيله من الصيف الحالي إلى صيف 2021، بسبب فيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب ما أعلنت، الأحد، مشددة على ضرورة احترام الضوابط الصحية.



ويطال هذا الإجراء 143 رياضيّاً أرجنتينيّاً كانوا ضامنين تأهلهم للألعاب الأولمبية 2020، إضافة إلى آخرين ما زالوا يسعون للتأهل إلى الأولمبياد، الذي رُحلَ لمدة عام، وسيقام بين 23 يوليو و8 أغسطس 2021.



وقال الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز: إنه يعمل على وجه الخصوص مع ماتياس لامينز وزير السياحة والرياضة، من أجل تعديل البروتوكولات الصحية التي سيتم تنفيذها.



وأوضح فرنانديز لقناة "تي واي سي" الرياضية المحلية: "الرياضة الأولمبية مهمة جدّاً للبلد، ونريد أن يتدرب الرياضيون، لهذا السبب حددنا البروتوكولات مع ماتياس؛ حتى يتمكّن ممثلونا في طوكيو من الاستعداد".