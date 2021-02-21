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المملكة تستعد لاستقبال نجوم "فورمولا إي" على حلبة الدرعية

12 فريقًا و24 سائقًا يتنافسون على اللقب

للعام الثالث على التوالي، تستعد المملكة لاستضافة حدَثٍ رياضي آخر كبير ممثلًا في سباقات "فورمولا إي" يوميْ 26 و27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، الذي سيشهد إقامة منافساته "ليلًا" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز نجوم اللعبة، يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.

سباقات فورمولا إي حلبة الدرعية

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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المملكة تستعد لاستقبال نجوم "فورمولا إي" على حلبة الدرعية
سبق

للعام الثالث على التوالي، تستعد المملكة لاستضافة حدَثٍ رياضي آخر كبير ممثلًا في سباقات "فورمولا إي" يوميْ 26 و27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، الذي سيشهد إقامة منافساته "ليلًا" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز نجوم اللعبة، يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.

21 فبراير 2021 - 9 رجب 1442
01:49 PM

المملكة تستعد لاستقبال نجوم "فورمولا إي" على حلبة الدرعية

12 فريقًا و24 سائقًا يتنافسون على اللقب

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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للعام الثالث على التوالي، تستعد المملكة لاستضافة حدَثٍ رياضي آخر كبير ممثلًا في سباقات "فورمولا إي" يوميْ 26 و27 فبراير الجاري، على حلبة الدرعية، الذي سيشهد إقامة منافساته "ليلًا" من خلال إضاءة حلبة السباق بتقنية (LED) ذات الاستهلاك المنخفض، لأول مرة في تاريخ السباق الدولي الكبير منذ تأسيسه.

وتشهد منافسات النسخة الحالية من السباق على حلبة الدرعية والذي تنظمه وزارة الرياضة بالتعاون مع الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، مشاركة 24 متسابقًا من أبرز نجوم اللعبة، يطمحون لتحقيق نتائج مميزة من خلال تنافس محموم منتظر في مناطق الدرعية التاريخية.

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