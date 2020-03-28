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كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكا

طلبها الرئيس ولم يؤكدها البيت الأبيض

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم السبت، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت استجابة الحكومة الأمريكية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مطلع هذا الأسبوع، إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.

كوريا الجنوبية فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكا
سبق

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم السبت، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت استجابة الحكومة الأمريكية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مطلع هذا الأسبوع، إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
07:44 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:28 PM

كوريا الجنوبية تصدّر معدات فحص "كورونا" إلى أمريكا

طلبها الرئيس ولم يؤكدها البيت الأبيض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,358

أعلن مسؤولون كوريون جنوبيون اليوم السبت، أنه تم منح الضوء الأخضر إلى ثلاث شركات كورية جنوبية مصنعة لمعدات فحص فيروس "كورونا" المستجد لتصدير أجهزتها إلى الولايات المتحدة.

وذكرت الخارجية الكورية الجنوبية أن الشركات التي لم تسمها، حازت موافقة مسبقة تحت بند الاستخدام الطارئ من إدارة الغذاء والدواء في الولايات المتحدة بما يسمح ببيع المنتجات فيها، وفقاً لـ"فرانس 24".

وأثارت استجابة الحكومة الأمريكية للأزمة الجدل وسط اتهامات لها بعدم القيام بالتجهيزات اللازمة.

وأشار رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن مطلع هذا الأسبوع، إلى أن نظيره الأمريكي دونالد ترامب طلب أجهزة الفحص تلك، على الرغم من أن البيت الأبيض لم يؤكد الطلب.

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